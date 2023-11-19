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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Emre Akbaba, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı! - Futbol Haberleri

        Emre Akbaba, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı!

        TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:23
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        Emre Akbaba, aday kadrodan çıkartıldı!
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        TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını açıklama.

        İşte TFF'nin açıklaması:

        "2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

        Milli futbolcumuz Emre Akbaba, Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."

        Almanya ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmış ve 34. dakikada Abdülkadir Ömür oyuna dahil olmuştu.

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