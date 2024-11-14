Emre Altuğ'dan nafaka açıklaması: Çağla ile yarışıyoruz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emre Altuğ, Etiler'deki bir mekânda sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ, yeni şarkısı 'Geçiyor' ile ilgili "Şarkı çok sevildi, şimdiye kadar olumsuz bir yorum almadım. Şarkının samimiyeti insanlara geçiyor" dedi.

Albüm yapma fikrine de değinen Emre Altuğ, "Albüm hazırlamayı düşünüyorum ama şu an sadece düşüncedeyim çünkü düşünmek daha ucuz" diyerek müzik piyasasındaki zorluklara dikkat çekti.