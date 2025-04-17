Emre Altuğ: Mert Ramazan Demir'in komutanı arkadaşım çıktı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emre Altuğ, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altuğ; "Arkadaşlarım bir araya gelmişler, çocuklarımı da katmışlar buna... Sürpriz yaptılar, beraber yemek yedik."

"MERT'İN KOMUTANI ARKADAŞIM ÇIKTI"

Bedelli askerlik görevini 3 Mayıs'ta Hatay İskenderun'da yapacak olan eski rol arkadaşı Mert Ramazan Demir hakkında konuşan Emre Altuğ; "Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki... Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor. Çünkü eğitim olmazsa olay çıkar. İki misli askerlik yapılıyor. Biz de yaptık, biliyoruz" diyerek güldü.

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Ayrıca yoğun çalışma döneminin bittiğini söyleyen Emre Altuğ; "Geçen seneyi 69 konserle kapatmışım. Bir de müzikal hazırlığı var ve bir de dizi vardı. Çok yoğunduk ve gerçekten yoruluyordum. Şimdi biraz daha rahatım, dinlendim ama iki haftadır boşluk olunca rahatladım. Çok boş da kalmayı sevmem, tekrardan arayışlara girdim" dedi.

AŞK İTİRAFI

Öte yandan özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Emre Altuğ; "Birisi var ama biz yan yanayız. Çok dışarı çıkmıyoruz, ortalıkta değiliz. Sizin haberiniz olmuyor bence. Tanıyor musunuz ben bilemem ama... Yaz geldi yakalanırız ya" diyerek güldü.