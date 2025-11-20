Habertürk
        Haberler Müzik Emre Altuğ, Rusya'da büyü ilgi gördü

        Emre Altuğ, Rusya'da büyü ilgi gördü

        Emre Altuğ, Rusya'ya damga vurdu. Rusya giden Altuğ, hem Rus basını hem de Rus hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılaştı

        Giriş: 20.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:47
        Emre Altuğ, Rusya’ya damga vurdu. Üç ayaktan oluşan konser turnesi için Rusya giden Altuğ, hem Rus basını hem de rus hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılaştı.

        Emre Altuğ’un havaalanına varmasıyla başlayan röportaj ve hayranlarıyla fotoğraf çektirme maratonu otelde devam etti. Bir hafta içinde Moskova, Kazan ve Petersburg’da konser veren Altuğ, bir çok televizyon programına konuk oldu.

        Rus hayranları tarafında yoğun ilgi gören konserlerin biletleri kısa sürede tükendi. Emre Altuğ’un konser maratonu Bir Pop Masalı sahne konseptiyle 27 Kasım’da Zorlu PSM’de devam edecek.

        #emre altuğ
