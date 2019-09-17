Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMüzik

Emre Aydın’dan “İzmir’e dönüş” konseri

İHA

Şarkıcı Emre Aydın, Şehre Dönüş Festivali'nde sahne aldı. Aydın, canlı performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı

Emre Aydın

İHA'nın haberine göre; yazın bitişi ve okulların açılmasıyla birlikte şehre dönüş başlarken bir alışveriş merkezi, kente dönüşe özel bir etkinlik programı hazırladı. 15 Eylül Pazar günü tüm gün boyunca süren etkinlikler, İzmirliler’e neşeli ve eğlenceli saatler yaşattı.

Dart turnuvası, kutu oyunları ve langırt oyunu ile heyecanlı saatler yaşayan İzmirliler, saç tasarım, festival makyajı ve geçici dövme stantlarında da her tarzda birbirinden farklı stile sahip olurken, festival heyecanını da yaşadı.

Katılımın ücretsiz olduğu Şehre Dönüş Festivali ünlü şarkıcı Emre Aydın konseri ile final yaptı. Saat 20.00’de sahneye çıkan Emre Aydın, canlı performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

İzleyiciler, ünlü şarkıcının parçalarını hep bir ağızdan söyledi.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serkan Çağrı: Bazı rap parçalarının hiçbir anlamı yok
MÜZİK"Bazı rap parçalarının hiçbir anlamı yok"
Nükhet Duru: 1982'den beri Çeşme'de konser veriyorum
MÜZİK"1982'den beri Çeşme'de konser veriyorum"
Grup Laçin 21 yıl sonra geri döndü
MÜZİK21 yıl sonra geri döndüler!
Manuş Baba: Hala ekmek arası salça yerim
MÜZİK"Hala ekmek arası salça yerim"
Suzan Kardeş'ten albüm müjdesi
MÜZİKSuzan Kardeş'ten albüm müjdesi
Ebru Gündeş'ten müzik ziyafeti
MÜZİKEbru Gündeş'ten müzik ziyafeti
Funda Arar, Bursalıları coşturdu
MÜZİKFunda Arar, Bursalıları coşturdu
Edis: Askerde de konserlere devam etmek istiyorum
MÜZİK"Askerde de konserlere devam etmek istiyorum"
Yavuz Bingöl, Gaziantep'te konser verdi
MÜZİKYavuz Bingöl, Gaziantep'te konser verdi
Kuaförüm Sensin kim elendi? 13 Eylül Kuaförüm Sensin haftanın birincisi
MÜZİKKuaförüm Sensin haftanın birincisi kim?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X