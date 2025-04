Emre Belözoğlu: Avrupa hedefi bizim için gerçekçi değil!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında cumartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını Corendon Airlines Park’ta yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendileri için kolay bir süreç olmadığını belirterek, "Özellikle 1.5 aylık süreçte herkes elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalışsa da, ne olursa olsun çok zorlu maçlar kolay geçmedi. İyi puanlar topladığımızı düşünüyorum. Takımın genel anlamdaki performansı ve motivasyonu, özellikle iç saha motivasyonu ve performansının gayet memnun edici olduğu düşünüyorum. İnşallah bunu bir an önce deplasmanlara da taşımamız gerekiyor. Aslında baktığınızda bir Hatayspor ve Adana Demirspor 4 puanlık dışında çok istediğimiz performans olduğunu söylemeliyim. Hatta burada Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanı da kolay deplasmanlar değildi. Şu an bizim adımıza işler iyi gidiyor gibi görünüyor, kazandığımız ya da kendimizi rahata getirdiğimiz bir pozisyonda olduğumuzu düşünmüyorum. İşimize yine sımsıkı sarılacağız, önümüzde kolay maçlar yok" açıklamasında bulundu.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Kendilerine yakın rakiplerle oynayacaklarını ve en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Belözoğlu, "Her maç bizim için önemli, biz rakipten bağımsız kendimizi rahat konuma getirmek adına elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bodrum FK, yeni hocasıyla beraber bir çıkış yakaladı. Fenerbahçe dışında mağlubiyetleri yok gibi bu bizim için bir üstünde durmamız gereken bir durum. Kompakt oynayan, doğru savunan, çok oyuncuyla savunan ve geçiş yapmaya çalışan hazırlığı olan bir takım gibi görünüyor. İki günümüz var en iyi şekilde hazırlanacağız. Takımımıza hem defansif, hem de ofansif doğru parçaları gösterirsek karşılığını alacağını düşündüğüm bir maç olması en büyük temennim. Ama işimiz kolay değil onlarda lige tutunmak adına çok ciddi mücadele verecektir. Ama bizim önceliğimiz kendimiz ve bu anlamda yapmamız gereken puan ve puanlar almak" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMELER YAPMAK GERÇEKÇİ DEĞİL" Antalyaspor'da göreve başladığı zaman belirttiği gibi 45 puan hedeflerine devam ettiklerini ancak Avrupa üzerinden değerlendirme yapılmasını gerçekçi bulmadığının altını çizen Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu. "Bizim geldiğimiz günden itibaren söylediğimiz hak ettiğimiz puanların aslında altındayız. Ama ne olursa olsun bir teknik adam olarak ben bir hedef belirlemek ve o hedefe hem takımımı, hem camianın motive etmek zorundayım. O yüzden 45 puanı net bir şekilde söylemiştim. Bunu yakalayabilecek durumdayız şu anda. Ama Avrupa'yı konuşmak, Avrupa üzerinden değerlendirmeler yapmak çok gerçekçi değil. Bizim için ivedilikle yine arka dörtlüden puan anlamında rahatlayıp uzaklaşmak, ondan sonra belli hedefleri konuşmak daha doğru ve gerçekçi olur. Şu an bizim hedefimiz bir an önce bu arkadaki dört bloktan puansal olarak çok daha ileride olmak. Bunun için de önemli maçlarımız olacak, ama Avrupa şu an için bizim adımıza çok gerçekçi bir hedef değil" şeklinde konuştu. "KİME NE GÖREV VERDİYSEM, ELİNDEN GELENİ YAPTI" Sakat ve cezalı oyuncular bulunduğunu ancak takımda kime ne görev verilirse elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyen 44 yaşındaki teknik adam, "Sakat oyuncularımız var, cezalı oyuncularımız var. İsimlerden bağımsız ben kime ne görev verdiysem elinden geldiğince yapmaya çalıştı. Bizim için bu önemli. Bir teknik adam içinde bu önemli ve değerli olmalı. Ben takımımın içindeki bütün oyunculardan memnunum. Herkes gerek antrenmanda, gerekse maçta her şeyini vermeye çalışıyor. Ben gidişattan memnunum, kim oynarsa oynasın verdiğim görevi yapmaya çalışacaktır" dedi.Defansif konuda iyi bir gelişim gösterdiklerini belirten Belözoğlu, "Geldiğimiz günden beri çok çalıştığımız parçası işin biraz defans. Bunu futbolun içinden gelmiş, birazcık bunu okuyabilen herkes net bir şekilde görebilir. Futbol istediğiniz kadar teknik, taktik, antrenman üzerine metot çalışmalar yapın çoğu zaman saha içinde performansların belirlediği bir oyun. O yüzden bireysel hatalar olabiliyor, pozisyon hatalar olabiliyor. Biz yine doğru parçayı elimizden geldiğince arkadaşları göstereceğiz. Ama bir gelişim olduğunun kabul etmemiz gerek" ifadelerini kullandı. "HEDEFİMİZ HER MAÇTA DOĞRU SAVUNMA YAPMAK" Defans hatalarını düzeltmek için çaba sarf ettiklerini ve her maçta doğru savunmayı yapmak istediklerini söyleyen Emre Belözoğlu, "15 gol yedik, baktığınızda 7 tanesini zaten büyük takımdan yedik. Onlar da deplasman maçlarıydı. Bugün büyük takımlar bile o deplasmanlarda dörtlü, beşli goller yiyip mağlup olabiliyorlar. Bizim tabii ki hedefimiz net bir şekilde her maçta aslında doğru savunmayı yapmak. Bunun parça parça maçlarda çok iyi görüntüleri var. Parça parça da istemediğimiz görüntüleri var. Onu düzeltmek adına hala çaba sarf ediyoruz. Ne olursa olsun kazanmak önemli, bazen gollersiniz ama kazanmak önemlidir. Bizim adımıza özellikle iç sahada mağlup duruma düştükten sonra galibiyeti getirmek çok daha değerli ve önemli diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ADOLFO GAICH: TAKIM OLARAK İYİ İŞLER ÇIKARIYORUZ Son haftalarda oynanan mücadelelerde sonradan oyuna dahil olarak attığı gollerle takıma katkı sağlayan Adolfo Gaich, özellikle son maçta taraftarlarının önünde sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Son zamanlardan hem takım olarak hem de kişisel olarak performansımın arttığını söyleyebilirim. Takıma golle galibiyette yardımcı olduğum için çok mutluyum. Bir sonraki maçın hazırlıklarına başladık. Buradan puanlar almayı hedefliyoruz. İyi bir enerji ve dinamik hareketle beraber buradan da iyi sonuçlar çıkaracağımızı umuyorum. Takım olarak iyi işler çıkarıyoruz ve bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz" sözlerini kaydetti. "TAKIMA VERDİĞİM KATKI DAHA ÖNEMLİ" Kendisi için ilk 11’de veya sonradan maça dahil olmaktan çok takıma verdiği katkının önemli oluğunu söyleyen Gaich, "Bir hücum oyuncusu için takımına gollerle katkı sağlamak çok iyi bir şey. Bu bana iyi bir his veriyor. Son maçlarda maça sonradan dahil olarak gollerle takımıma katkı sağladım. Benim için ilk 11’de başlamak ya da sonradan takıma dahil olmak önemli değil. Takıma verdiğim katkı ve takımın aldığı sonuçlar daha önemli. İyi bir grafik yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye’yi ve Süper Lig’i 2. yılında daha iyi tanıdığını belirten golcü futbolcu, "Daha önce Rizespor’da, bu senede Antalyaspor’da forma terletiyorum. Benzer 2 ayrı süreçten geçiyorum. Tabi ikinci yılımın avantajı Süper Lig’i ve Türkiye’yi daha iyi tanıdım. Buradaki oyunu daha iyi anladım ve bu da tabi ki oyunuma katkı sağlıyor. Gelecek içinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz" cümlelerini dile getirdi.