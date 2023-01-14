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Emre Belözoğlu'ndan İlhan Palut'a gönderme!

Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a göndermede bulundu. Basın toplantısında gelen soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "İlhan Palut, bizden rahatsız. Biz onun başarısından rahatsız değiliz" ifadelerini kullandı

Emre Belözoğlu'ndan İlhan Palut'a gönderme!
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Karşımızda son senenin şampiyonu var. İyi bir takım, organizasyonu yüksek bir takım. Bizim oyunumuz ile Trabzonspor'un oyunu çok beğenilmiyor bu ligde. Bildiğimizi, inandığımızı, gördüğümüzü yapmaya çalışacağız. İkinci yarı bence çok iyi oynadık. Türkiye'deki oyun mantalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz." dedi.

Hataların üzerine gideceklerini belirten genç çalıştırıcı, "Hatalarımız vardır. Oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor. 61. maçı oynadık, ortalamamızın 2'nin üzerinde. Önemli olan bizi mutlu etmesi. İnandığımızdan bir an bile dönmedik. Şu anda inandığımız bir oyun var. Bundan bizi kimse döndüremeyecek. Biz ne Fenerbahçe'nin, ne Beşiktaş'ın, ne Galatasaray'ın, ne de Trabzonspor'un elindeki kaliteli oyunculara sahip değiliz. 1. sınıf oyuncu kalitesi daha yüksek takımlar bunlar. Trabzonspor'un karşısında ikinci yarıda gösterdiğimiz oyun beni tatmin, mutlu etti. Bu ligin en kötü ilk 3'ünde olmak, kupada sonuna kadar götürmek ve Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Önümüzde bunu başarabilecek süremiz ve gücümüz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut'un daha önce verdiği demeç ile ilgili rahatsızlığını dile getiren Emre Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız, benden, Nuri'den. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var." açıklamasını yaptı.

Genç teknik adam ayrıca, "Birileri bir şekilde bu mesleği icra etmeye çalışıyor. 23 sene futbol oynadım, hak ettiğimin dışında hiçbir şey istemedim hayatta, sahada da böyleydi. Birbirimizin başarılarıyla, yakalamış olduğu en azından futbola kattığı değerlerle beraber paylaşarak, beraber mutlu olarak ilerletebiliriz. Günün sonunda bence Türk futbolu kazanabilir. Bunları konuşarak çok fazla ilerleyeceğimizi düşünmüyorum. O bizi eskiye götürür. Söyleyebilecek bundan ibaret." diye konuştu.

İLHAN PALUT NE DEMİŞTİ?

TRT Spor’a konuşan İlhan Palut’un söz konusu görüşleri şöyle:

“Süper Lig’de oynayan, milli takımda 1-2 maç oynayan oyuncuları bile Pro Lisans kursuna alırken, çok korkunç iltimaslar var. Tamam, onlar iyi kariyerlerdi, ama bunun itibarını da, ekonomisini de yaşadılar. Antrenörlüğe de 5-0 önde başlamalarına gerek yok.

Bir teknik adamın bir maç milli olmasını, ben 4 sene antrenörlük yaparak tolere edemiyorum. Bu sistem değişmeli, değişiyor da! Herkese eşit şans verilsin. Kimse, üst düzey futbol oynadı diye önden bu yarışa girmesin.

Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman, Şenol Güneş… Çok büyük kariyerler, çok iyi teknik direktörler, ama İlhan Palut’lara da bu yolda bir şans tanımak lazım. Mourinho, futbolcu değildi. Nagelsmann, futbolcu değildi. Avrupa ülkelerinde işler böyle yürümüyor. Avrupa’da, antrenörlük kabiliyeti olan kişilere öncelik tanınıyor. Ülkemizde de bunun değişeceğini düşünüyorum.”

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