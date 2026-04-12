        Emre Belözoğlu: Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşı karşıya kaldık

        Emre Belözoğlu: Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşı karşıya kaldık

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, "İki takım oyuncuları da elinden gelen mücadeleyi koydu ortaya. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşı karşıya kaldık" dedi.

        Giriş: 12.04.2026 - 20:36
        Emre Belözoğlu'ndan hakem tepkisi!

        Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yle 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

        Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi hazırlandıkları, oyunda da fazlasıyla karşılığını aldıkları bir maç olduğunu söyledi.

        HAKEM TEPKİSİ

        Daha fazla gol atabilecek pozisyonlar bulduklarını aktaran Belözoğlu, "Rakibimiz güçlü bir takım ve çok dinamik oyuncuları var. Çok iyi yönetilen bir kulüp. İki senedir ligde çok fark ortaya koyan bir takım olmasına rağmen bugün bence oyunun tek hakkı bizim kazanmamızdı. İki takım oyuncuları da elinden gelen mücadeleyi koydu ortaya. Ne yazık ki Kasımpaşa'yı budayan, doğrayan hakemle karşı karşıya kaldık. 22 oyuncu için çok üzgünüm çünkü çok mücadele ettiler. Böylesine kötü hakemi bu 22 oyuncu hak etmiyordu." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK NET BİR ŞEKİLDE ÜSTÜN OLAN TARAF BİZDİK"

        Belözoğlu, dar bir kadroyla mücadele ettiklerini ve sol beklerinin 6 haftadır sakat olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Sol bekimizin ayağına kramp girmişti ve çıkarmaya hazırlanırken penaltı oldu. Onun dışında yani maç 1-0 nasıl oldu ben bilmiyorum hiç pozisyon yok oyunda. 3-1 yaptık. 3-2 olma imkanı yok. Oyunda 1 tane bile pozisyon yok sonrasında penaltı. Maç 3-1'ken Miroshi'yi ikinci sarıdan atamayan bir hakem. Bence kırılma anları bunlar. Biz iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çok net bir şekilde üstün olan taraf bizdik. Çünkü güçlü bir takım var. Göztepe kendi oyununu dinamik oyuncularla oynamaya çalışıyor. Böylesine yüksek, tempolu, geldi gitti olan maçları bu hakemler hak etmiyor."

