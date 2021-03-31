Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirilmişti. Belözoğlu'nun yardımcısı ise dün belli oldu. Sarı-lacivertliler, pro-lisans sahibi Erdinç Sözer ile anlaştı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

Erdinç Sözer, 11 Temmuz 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 52 yaşındaki futbol adamı 2003'ten 2021'e kadar ünlü Alman teknik direktör Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yaptı.