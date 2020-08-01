Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi’nin bölgenin en değerli turizm projelerinden biri olduğunu söyledi.

"EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ HALİNE GELECEK"

Emre Gölü ve Çevresi’ni Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmeyi planlıyoruz diyen Vali Gökmen Çiçek şu ifadelere yer verdi:

“Afyonkarahisar’ı Milletvekillerimiz Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, İl Özel İdaremiz ve kentin diğer tüm dinamikleriyle beraber Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmeye kararlıyız. Kentin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde bunu başaracağız. Bölgede yapılacak projenin içerisinde Emre gölü çevre ve Frig medeniyet bahçesi projemiz Frig vadisi havzası içerisinde 35 bin m2 alanda uygulanacak olup içerisinde yürüyüş yolları, seyir terasları, kır bahçesi, restoran, spor alanları, 13 bin m2 yeşil alanın olduğu bir çok sosyal aktivitenin yapılabileceği alandan oluşuyor.



"ÖNEMLİ DESTİNASYONLARDAN BİRİSİ AYAZİNİ VE EMRE GÖLÜ"

Frig Vadisi’ne ilişkin doğa ve turizm çalışmalarına yönelik başlangıç noktası olarak Ayazini ve Emre Gölü tanıtımını hedef aldık. Bu amaçla ödenek temini amacıyla Ankara’da temaslarda bulunduk. Öncelikle destekleri için Orman ve Su İşleri Eski Bakanımız Veysel Eroğlu ‘ na, Milletvekillerimiz Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven’ e, Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek ‘e ve İGM Başkanımız Burhanettin Çoban’ a teşekkür ediyorum. Emre Gölü ve Ayazini Köyü turizm destinasyon projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız buraya bir kaynak ayırdı. Kendi oluşturduğumuz fon ile beraber bölgeyi Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getireceğiz. 35 bin metrekare alanda çalışacağız. Tarih ile iç içe olan gölümüzü tepeden gören Afyonkarahisar’a yakışır, Frig Vadisi’ne yakışır bir turizm destinasyonu yapacağız. Bölgeyi halkımızın hizmetine sunacağız. Turistlerimizin birçok sosyal aktivitelere ulaşabilecekleri, tarih ve tabiat duygusunu aynı anda hissedebilecekleri bir mekan oluşturacağız dedi.

"TURİSTLER BU BÖLGEYİ GÖRMEDEN GİTMEK İSTEMEYECEK"

Projenin diğer aşaması hakkında da konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Ayazini bizler için çok değerli bir yer. Bu bölgenin de ödeneği hazır. Bu bölgeye gelen tüm turistlerin Emre Gölü ve Ayazini bölgesine gelmesini istiyoruz. İnşallah İlimize gelen turistler artık hep bu bölgede olacak” diye konuştu.

"BÖLGEYİ TURİZMİN MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Vali Gökmen Çiçek’in açıklamalarının ardından Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven görüşlerini dile getirdi. İlk olarak Milletvekili İbrahim Yurdunuseven konuştu. Yurdunuseven: “Burada bir değer var. Bu değeri ortaya çıkarmalıyız. Son 5 yılda bu bölgede ciddi çalışmalar oldu. İnşallah el ele vererek bölgeyi turizmin merkezi yapacağız” dedi.

"BERABERCE AFYON'U DAHA İYİ BİR NOKTAYA GETİRECEĞİZ"

Daha sonra söz alan Milletvekili Ali Özkaya ise: “Bölgenin değeri artıkça bölge halkının geliri de artacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu bölgenin tarihi mirasını ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Beraberce Afyon’u daha iyi noktaya getireceğiz şeklinde konuştu.

"EMRE GÖLÜ TABİAT HARİKASI BİR YER"

Son olarak tanıtım programına telefonla bağlanan Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu Eroğlu konuşmasında: “Afyonkarahisar’da Tabiat Turizmi başlattık ve bu alanda çalışmalar yaptık. Afyonkarahisar ve ilçeleri köy gibiydi. Ama şuanda turizmin her alanında önemli bir aşama kaydetti ve değer kazandı. Tabiat ve doğal güzellikleri gün yüzüne çıktı. Emre Gölü tabiat harikası bir yer. Bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeliyiz. Elbirliği ile inşallah bu bölgeleri daha güzel hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

BU AY İHALEYE ÇIKIYOR

Projenin uygulanacağı sahada bilgilendirme toplantısına Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Tunay Türkmen, Belde Belediye Başkanları ile İl Genel Meclis Üyeleri ve basın mensupları katıldı. 35 bin metrekare alanda yapılacak proje için ödenek temin edilmiş olup Ağustos ayının başında ihaleye çıkılacak.