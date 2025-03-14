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        Haberler Objektife Takılanlar Emre Karayel: Demet Evgar ile çalışmak çok keyifli - Magazin haberleri

        Emre Karayel: Demet Evgar ile çalışmak çok keyifli

        Ünlü oyuncu Emre Karayel, Levent'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, Demet Evgar ile 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın?'da yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 08:21 Güncelleme: 14.03.2025 - 08:21
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        "Demet Evgar ile çalışmak çok keyifli"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'da 'Tolga Okaner' karakterine hayat veren Emre Karayel, Levent'te eşine arabasını park ettirmeye çalışırken görüntülendi.

        "ONUNLA ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ"

        Aracın dışında gergin halleriyle dikkat çeken Karayel, gazetecileri fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ayaküstü sohbet eden oyuncu, uzun bir aradan sonra eski rol arkadaşı Demet Evgar ile 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın?' da yer almasıyla ilgili konuşarak; "Ben de özlemişim, o da özlemiş birlikte oynamayı. Harika oldu. Onunla çalışmak çok keyifli" dedi.

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        Kısa bir sohbetin ardından Karayel, "Neyse ben giriyorum. Eşim içeriye girdi," diyerek hızla mekâna yöneldi.

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        #Emre Karayel
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın
        #demet evgar
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