"Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı"

İHA'nın haberine göre; Burdur Belediyesi tarafından Burdur Gölü’ne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Göl Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Emre Kaya, konser öncesi Burdurlu lise öğrencisi İrem Ayvalı’yı evinde ziyaret etti.

İrem, hayranı olduğu Emre Kaya’nın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Başkan Ercengiz’e ve Emre Kaya’ya teşekkürlerini iletti.

İrem, şarkıcının daha önceki ziyaretinde hediye ettiği yapbozu tamamlayarak, son ziyaretinde ünlü sanatçıya bitmiş halini armağan etti.