Emre Mor dönüyor!

Dortmund ve Celta Vigo’da adı sorunlu oyuncuya çıkan Emre için Sarı-Kırmızılı taraftarların "Fatih Terim onu tekrar kazanır" beklentisi gerçekleşmedi. Büyük umutlarla alınan 22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray’da kadroya girmekte bile zorlandı.

Bu konu ile ilgili Marca Gazetesi, Emre Mor için istenmeyen Noel hediyesi başlığını kullandı. Celta Vigo’ya devre arasında geri döneceğini yazdı. Emre Mor, son olarak Sarı Kırmızılılar’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a 2-0 yenildiği maçta 90 dakika forma giydi.

PES ETMEYECEĞİM

Emre ise “Sizlerin güvenini kazanmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım! Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum” diye konuştu.