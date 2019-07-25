Emrullah Şalk, Adana Demirspor'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, daha önce de Adana Demirspor'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Emrullah, geçen sezon Gençlerbirliği ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı.
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