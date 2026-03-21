Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa En acı bayram! Bayramın 2'nci gününde Atlas Çağlayan mezarı başında anıldı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, bayramın ikinci gününde mezarı başında anıldı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende dualar edilirken, acılı anne Gülhan Ünlü adalet çağrısında bulundu. Ünlü, oğlunun ölümüne neden olanların en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, benzer acıların yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 17:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atlas Çağlayan mezarı başında anıldı

        Güngören’de bıçaklı saldırıda öldürülen Atlas Çağlayan mezarı başında anıldı. Anne Gülhan Ünlü, "Tek istediğim adaletin sağlanması. Atlas ve Atlas gibi yavruların adaletinin sağlanmasını istiyorum. Hiçbir anne bunu hak etmiyor. Bayramı bu şekilde toprağa ve mezara bakarak geçirmek istemiyor" dedi.

        DHA'daki habere göre olay; 14 Ocak akşam saatlerinde İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında yan bakma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sırasında şüpheli E.Ç. (15) yanında bulunan bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaraladı. Aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan, 15 Ocak’ta Kazlıçeşme Mezarlığı’nda anneannesi Emine Kaya'nın yanında toprağa verildi.

        ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Atlas Çağlayan için bayramın 2’nci günü anma töreni düzenlendi. Anma törenine Atlas Çağlayan’ın ailesi, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, ailenin yakınları, Çağlayan'ın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, lokma dağıtıldı.

        MİNGUZZİ AİLESİ DE KATILDI

        Törene ayrıca Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi’nin ailesi de katıldı. Dua sonrası anne Gülhan Ünlü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TEK İSTEĞİM ADALETİN SAĞLANMASI"

        Ünlü, "Atlas'sız geçen ilk bayramım; bayram olmuyor bize. Bayram gibi yaşayamıyoruz. Bayram sofralarımız olmuyor. Yan yana duruyoruz ama çok zor. Kabullenemiyorum onun burada olmamasını. Yavrumu bu hale sokan bize bu şekilde acılara yaşatan hiç kimseyi affetmiyorum, affetmeyeceğim. Bayramda burada olmak zorunda değildi benim çocuğum. Katilinin 3-5 gün sonra sokaklara çıkıp yanımızdan geçmesini kabullenemiyorum. Benim çocuğum buradaysa bu katillerin en yüksek cezayı almasını istiyorum. Benim yavrum burada yatmayı hak etmiyordu. Ne yapacaklarsa yasa mı çıkacak, en yüksek ceza mı verilecek; ne olacaksa yapılabilecek en yükseğini istiyorum. Geçen bayram bütün aile bir aradaydık hepimiz çok bağlı mutlu bir aileydik, hep birlikteydik. Şu an çok yarımız. Tek istediğim adaletin sağlanması. Atlas ve Atlas gibi yavruların adaletinin sağlanmasını istiyorum. Hiçbir anne, hiçbir aile bunu hak etmiyor. Bayramı bu şekilde toprağa ve mezar taşına bakarak geçirmek istemiyor" dedi.

        "ADALETİN YERİNİ BULMASI GEREKİYOR"

        Teyzesi Aylin Akıncılar, "Çok acı. Bayramda çocuklarımız bize gelecekken, biz çocuklarımızın kabrine gidiyoruz. Atlas’ın ilk bayramı Ahmet’in üçüncü bayramı. Acı aynı acı hiç geçmiyor, azalmıyor. Gün geçtikçe özlem artıyor, arttıkça acı daha dayanılmaz hale geliyor. Biz adaleti aramak için çırpınıyoruz, dışarıdaki katillerin yakalanması için çırpınıyoruz. Biz acımızı yaşayamıyoruz hala, evde oturup acımızı yaşamamız lazım. Adaletin artık yerini bulması gerekiyor" dedi.

        "LÜTFEN GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILSIN"

        Atlas Çağlayan’ın teyzesi Gülşah Akarçay, "Tek isteğimiz bizim zaten canımız gitti bundan sonraki çocukların herhangi birisinin bir daha canına bile isteye suçsuz yere kast edilmesine, katledilmesine izin vermememiz. Lütfen artık gerekli değişiklikler yapılsın, kimse susmasın. Lütfen artık güvenli bölgeler, okullarımız, camilerimiz, sokaklarımız olsun. Çocuklarımız refah içinde, mutluluk içinde sokakta oyunlarını oynayabilsinler" dedi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
