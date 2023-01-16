Kainat Güzellik Yarışması, 1952 yılından bu yana düzenleniyor. İlk kez 1955 yılında televizyonda yayınlanan yarışma dünya çapında takip ediliyor. Elbette tüm yarışmacılar taç için yarışıyor. Ancak bazı ülkeler yarışma tarihi boyunca diğerlerinden daha fazla birinci çıkardı. Peki en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri?