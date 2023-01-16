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En çok 'kainat güzeli' çıkaran ülkeler

Bu yıl 71'incisi düzenlenen Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu. ABD'nin New Orleans şehrinde düzenlenen yarışmada ABD'li R'Bonney Gabriel kainat güzeli oldu. Peki en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri?

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  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    Bu yıl 71'incisi düzenlenen Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması sonuçlandı. ABD'yi temsil eden 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel, yarışmada birinci olarak tacı taktı. Gecede Venezuelalı Amanda Dudamel 2., Dominik Cumhuriyeti'nden Andreina Martinez de 3. oldu. 
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    Kainat Güzellik Yarışması, 1952 yılından bu yana düzenleniyor. İlk kez 1955 yılında televizyonda yayınlanan yarışma dünya çapında takip ediliyor. Elbette tüm yarışmacılar taç için yarışıyor. Ancak bazı ülkeler yarışma tarihi boyunca diğerlerinden daha fazla birinci çıkardı. Peki en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri?
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    İLK SIRADA ABD VAR!

    R'Bonney Gabriel'in 71. Kainat Güzellik Yarışmasını kazanmasının ardından ABD'nin 9 kainat güzeli oldu. ABD'den çıkan birinciler ise şu şekilde: 

    (Fotoğraf: R'Bonney Gabriel)
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    1954: Miriam Stevenson
    1956: Carol Morris
    1960: Linda Bement
    1967: Sylvia Louise Hitchcock
    1980: Shawn Weatherly
    1995: Chelsi Smith
    1997: Brook Lee
    2012: Olivia Culpo
    2022: R'Bonney Gabriel

    (Fotoğraf: Olivia Culpo)
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    VENEZUELA 7 KAİNAT GÜZELİ ÇIKARDI

    1979: Maritza Sayalero
    1981: Irene Sáez
    1986: Bárbara Palacios
    1996: Alicia Machado
    2008: Dayana Mendoza

    (Fotoğraf: Dayana Mendoza)
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    2009: Stefanía Fernández
    2013: Gabriela Isler

    (Fotoğraf: Gabriela Isler)
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    PORTO RİKO'DAN 5 KAİNAT GÜZELİ ÇIKTI

    1970: Marisol Malaret
    1985: Deborah Carthy-Deu
    1993: Dayanara Torres
    2001: Denise M. Quiñones
    2006: Zuleyka Rivera

    (Fotoğraf: Zuleyka Rivera)
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    FİLİPİNLER'İ TEMSİL EDEN 4 GÜZEL BİRİNCİ OLDU

    1969: Gloria Diaz
    1973: Margarita Moran
    2015: Pia Wurtzbach
    2018: Catriona Gray

    (Fotoğraf: Catriona Gray)
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    İSVEÇ'İN 3 KAZANANI BULUNUYOR

    1955: Hillevi Rombin
    1966: Margareta Arvidsson
    1984: Yvonne Ryding
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    GÜNEY AFRİKA'NIN 3 BİRİNCİLİĞİ VAR

    1978: Margaret Gardiner
    2017: Demi-Leigh Nel-Peters
    2019: Zozibini Tunzi

    (Fotoğraf: Demi-Leigh Nel-Peters)
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    MEKSİKA'DA DA 3 KAİNAT GÜZELİ BULUNUYOR

    1991: Lupita Jones
    2010: Ximena Navarrete
    2020: Andrea Meza

    (Fotoğraf: Andrea Meza)
  • Dünyada en çok kainat güzeli çıkaran ülkeler hangileri? - Yaşam haberleri

    HİNDİSTANLI 3 GÜZEL BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLDÜ

    1994: Sushmita Sen
    2000: Lara Dutta
    2021: Harnaaz Sandhu

    (Fotoğraf: Harnaaz Sandhu)

    *Haberin görselleri Associated Press ve Reuters tarafından servis edilmiştir.

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