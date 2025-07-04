En düşük emekli maaşı düzenlemesi son durum 2025: En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?
En düşük emekli maaşı düzenlemesi son dakika gelişmeleri yaklaşık 4 milyon emekli tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı da 16 bin 881 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Zamlı emekli maaşları, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2025 Temmuz en düşük emekli maaşı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.
2025 Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak emekli zam oranı yüzde 16,67 oldu. En düşük emekli aylığı da 16 bin 881 liraya yükseltildi. Söz konusu artışa yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. En düşük emekli maaşı düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ardından zamlı emekli aylıkları, tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 2025 Temmuz en düşük emekli maaşı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.
2025 TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 seviyesinde gerçekleşti.
6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı da netleşti. 2025 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 16,67 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseldi.
Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 15,57 zam almaya hak kazandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ KOMİSYON'DAN GEÇTİ
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Komisyonda AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesi doğrultusunda teklifin "yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki tanıyan" hükmünde değişikliğe gidildi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, ilgili düzenleme uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 16 bin 881 liradan az olamayacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren düzenleme, henüz Meclis’ten geçmedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamasına göre, teklifin gelecek hafta TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşı düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Kararın önümüzdeki hafta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaş zammı, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Yani emekliler temmuzda zamlı maaş alacak.
Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.
SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı.
ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
4C Emekli Sandığı zam farkı ödeme tarihleri henüz belli olmadı.
Memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihlerinin önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.