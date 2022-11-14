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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekliye refah payı verilecek mi?

Ocak ayına kısa bir süre kalırken, emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri SSK ve BAĞ-KUR'lular tarafından yakından takip ediliyor. Geçen yıl 1500 lira olan en düşük emekli maaşı bu yılın başında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Ocak zammıyla en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına yönelik tahminler sürüyor. İşte Ocak 2023 ile en yüksek ve en düşük emekli maaş tahminleri...

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  • En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekliye refah payı verilecek mi? Emekli maaşına yüzde kaç gelecek?

    SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları 2023 Ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasının ardından netleşecek. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekliye refah payı verilecek mi? İşte 2023 emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri... 
  • En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekliye refah payı verilecek mi? Emekli maaşına yüzde kaç gelecek?

    EMEKLİYE YÜZDE 16.05 ZAM GÖRÜNDÜ

    Merkez Bankası yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini yüzde 65.2'ye yükseldi. Merkez Bankası enflasyon tahmininin tutması halinde emeklilere yüzde 16,05 oranında zam yapılacak.
  • En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekliye refah payı verilecek mi? Emekli maaşına yüzde kaç gelecek?

    EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi.
  • En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekliye refah payı verilecek mi? Emekli maaşına yüzde kaç gelecek?

    4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam oranı netleşti. 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yüzde 10,84 oldu.
  • En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekliye refah payı verilecek mi? Emekli maaşına yüzde kaç gelecek?

    6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. 
  • En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekliye refah payı verilecek mi? Emekli maaşına yüzde kaç gelecek?

    2023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki yüzde 6.91 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu.
  • En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekliye refah payı verilecek mi? Emekli maaşına yüzde kaç gelecek?

    Böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yarısı belli oldu. Kalan 3 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 6,91'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.
  • En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Emekliye refah payı verilecek mi? Emekli maaşına yüzde kaç gelecek?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.

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