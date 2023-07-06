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Yeni ve zamlı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli zammında son dakika gelişmeleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı hakkında "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile zam oranı netlik kazandı. İşte 2023 yeni ve zamlı en düşük emekli maaşı hakkında güncel bilgiler...

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  • En düşük emekli maaşı Temmuz 2023: Yeni zamlı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşına yüzde kaç zam geldi?

    Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelen son dakika açıklamaları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde emekli maaşlarına kademeli artış yapılacağını vurgulamıştı. Haziran ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanırken en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini aldı. İşte "Yeni ve zamlı en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı...
  • En düşük emekli maaşı Temmuz 2023: Yeni zamlı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşına yüzde kaç zam geldi?

    HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

    TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92 yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.
  • En düşük emekli maaşı Temmuz 2023: Yeni zamlı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşına yüzde kaç zam geldi?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı konusunda kritik açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.
  • En düşük emekli maaşı Temmuz 2023: Yeni zamlı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşına yüzde kaç zam geldi?

    2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlenmişti. TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

    En düşük emekli maaşı tutarının 10 bin TL civarında olması bekleniyor.

 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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