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Memur zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Memur zammında son durum milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yüzde 25 olarak açıklanan emekli ve memur zammı oranı yüzde 30'a çıkarılmıştı. En düşük memur maaşını ve memur zammında yaşanan son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Yeni memur zammı | 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşlarında ek zam ile en düşük ve zamlı memur maaşı kaç lira oldu/arttı?

    En düşük memur maaşı araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon artışı kapsamında memur ve memur emeklilerine yüzde 16,5 oranında zam gelmişti. Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle en düşük ve yüksek memur maaşı değişiklik gösterdi. İşte memur maaş zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı tablosu...
  • Yeni memur zammı | 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşlarında ek zam ile en düşük ve zamlı memur maaşı kaç lira oldu/arttı?

    ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

    Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti.
  • Yeni memur zammı | 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşlarında ek zam ile en düşük ve zamlı memur maaşı kaç lira oldu/arttı?

    EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ

    Emekli ve memur maaş zammı, gelen ek zamla birlikte yükseldi. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon artışı sonucu ortaya çıkan 6 aylık enflasyon artışı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,4 oranında memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16,5 oranında zam yapılmıştı.

    Açıklanan zam oranları sonrasında heyecanla bekelenen ek zam ve refah payıyla ilgili milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin yüzünü güldürecek açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 
  • Yeni memur zammı | 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşlarında ek zam ile en düşük ve zamlı memur maaşı kaç lira oldu/arttı?

    MEMUR ZAMMI YÜZDE 25'TEN YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

    Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bugün oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. 
  • Yeni memur zammı | 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşlarında ek zam ile en düşük ve zamlı memur maaşı kaç lira oldu/arttı?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yüzde 30'luk zam oranının ardından ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 837 TL’ye yükseldi.
  • Yeni memur zammı | 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşlarında ek zam ile en düşük ve zamlı memur maaşı kaç lira oldu/arttı?

    EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI BELLİ OLDU!

    En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 TL’ye yükseldi.

    3600 EK GÖSTERGE ÜZERİNDEN ÖDENECEK

    Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları gelecek aydan itibaren 3600 ek gösterge üzerinden ödenecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye çıkacak.
  • Yeni memur zammı | 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşlarında ek zam ile en düşük ve zamlı memur maaşı kaç lira oldu/arttı?

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 1.,40 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 oranında artış sağlanacaktı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacaktır.'' denildi.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.
  • Yeni memur zammı | 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşlarında ek zam ile en düşük ve zamlı memur maaşı kaç lira oldu/arttı?

    REFAH PAYI NE DEMEK?

    Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.

    2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

    2022 OCAK VE TEMMUZDA NE KADAR ARTTI?

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 25.47, temmuz ayında ise yüzde 42,35 oranında arttı. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan aylık alan kamu görevlilerinin aylığı ise ocak ayında yüzde 30,95, temmuz ayında da yüzde 41,69 oranında arttı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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