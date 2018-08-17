Kırışıklıklardan kurtulmak için cilt maskeleri

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Birbiri üzerine katlanan yıllar, mevsim değişiklileri, aşırı soğuk ve rüzgar gibi doğal ve çevresel etkenler cildinizdeki ince çizgileri iyice belirgin hale getirir. Tüm bu etkenlerden cildinizi korumak elbette ki zor değil. Kırışıklıklarla başa çıkmak için yapabileceğiniz pek çok şey var.