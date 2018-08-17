Kırışıklıklardan kurtulmak için cilt maskeleri

Kırışıklıklarla başa çıkmak için yapabileceğimiz pek çok maske tarifi var! İşte kırışıklıklardan kurtaran cilt maskesi tarifleri ve faydaları...
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Birbiri üzerine katlanan yıllar, mevsim değişiklileri, aşırı soğuk ve rüzgar gibi doğal ve çevresel etkenler cildinizdeki ince çizgileri iyice belirgin hale getirir. Tüm bu etkenlerden cildinizi korumak elbette ki zor değil. Kırışıklıklarla başa çıkmak için yapabileceğiniz pek çok şey var.
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Cilt bakımına daha fazla özen göstererek genç görünmek mümkün. Beslenmenize dikkat edip, doğal malzemelerle evde yapacağımız basit bakımlar gözle görülür fark yaratacaktır.
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Yalnız maske uygulamalarından önce alerjik reaksiyonlar için cildinizi önceden test etmenizi öneriyoruz.
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GOJİ BERRY
Lifli yapısı ve antioksidan özelliğinden dolayı goji berry, cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Bunun için her gün bir avuç goji berry yiyebilir ya da maskelerini yapabilirsiniz.
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GOJİ BERRY'Lİ YÜZ MASKESİ
İki yemek kaşığı kurutulmuş goji berry, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı yulaf ununu çırpıcıdan geçirin. Hazırladığınız bu karışımı 15 dakika yüzünüzde bekletin ve ardından durulayın. Yumuşaması için goji berry'leri birkaç dakika suda bekletmekte fayda var.
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GOJİ BERRY'Lİ YÜZ MASKESİ
3 yemek kaşığı goji berry, 1 yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı çörek otu yağını çırpıcıda iyice karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı buzdolabında bekletin. Her sabah yüzünüzü yıkadıktan sonra bu maskeyi yüzünüzde 20 dakika bekletin. Bir hafta içinde cildinizdeki değişimi hissedeceksiniz. Cildiniz çok yağlıysa çörek otu yağının miktarını azaltabilirsiniz.
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ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Güçlü bir antioksidan olan üzüm çekirdeği cildin yaşlanmasını geciktirir. Bağ dokularını güçlendirerek cilt sarkmalarının önüne geçer. Damar sağlığını korumak için güzde 10 gram üzüm çekirdeği yeterlidir.
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Üzüm çekirdeği yağında bulunan polyphenoller; cildi besleyip nemlendirir ve dış faktörlerin negatif etkilerinden korur. Yumuşak ve pürüzsüz bir cilt sağlar. Kozmotolojide cildin yaşlanmasını yavaşlatıcı, onarıcı ve yatıştırıcı etkilerinden yararlanılır.
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Üzüm çekirdeği yağını kremlerinize katabilir ya da yüzünüze ve vücudunuza masaj yaparak yedirebilirsiniz.
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ARI POLENİ
Her gün düzenli olarak tüketilen polen vücudun yenilenmesine katkı sağlar. Yaşlanma etkilerinin geciktirilmesine yardımcı olur. İçerdiği zengin miktardaki amino asitler ve vitaminlerle cildi korur ve hücreleri yeniler. Böylece cildin yaşlanma hızını azaltır.
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POLEN MASKESİ
1 yumurtanın sarısı, 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı arı arı polenini iyice karıştırın. Temizlediğiniz cildinize iyice yedirin. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından kuruyan polen maskesini soyarak çıkartabilirsiniz. Haftada bir uygulamanız yeterli.
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AVOKADO
Bütün meyvelerin aksine ağırlıklı olarak şeker değil, sağlıklı yağlar, bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Avokado 20 değişik vitamin, mineral ve Omega 3 yağları ile besin değeri açısından oldukça zengin.
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Avokadoyu salataların içine rendeleyip tüketebileceğiniz gibi maske olarak da yüzünüze sürebilirsiniz. Yapılan araştırmalar, salatalara avokado eklemenin antioksidan emilimini 2.6 ila 15 kat arttırdığını gösteriyor.
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AVOKADOLU YÜZ MASKESİ
Yüzünüzde nem maskesi olarak uygulamak için 1 adet avokadoyu rendeleyin. İçine 1 kase yoğurt, birkaç damla bal ve bir miktar zeytinyağı ekleyip hepsini bulamaç haline getirin. Bu karışımı yüzünüzde 10-15 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü yıkayın. İnce çizgilerin görünümünü hafifletecek bu nem maskesiyle cildinizin yumuşadığını hissedeceksiniz.
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AVOKADOLU YÜZ MASKESİ
Yüzünüzde nem maskesi olarak uygulamak için 1 adet avokadoyu rendeleyin. İçine bir kase yoğurt, birkaç damla bal ve bir miktar zeytinyağı ekleyip hepsini bulamaç haline getirin. Bu karışımı yüzünüzde 10-15 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü yıkayın. İnce çizgilerin görünümünü hafifletecek bu nem maskesiyle cildinizin yumuşadığını hissedeceksiniz.
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YABAN MERSİNİ
Kırışıklıkların en büyük nedenlerinden biri de vücudumuzdaki serbest radikal sayısının artmasıdır. Serbest radikaller; stres, sigara, alkol, fazla kafein, kızartılmış ve kavrulmuş besinlerin vücuda alımı sonucu oluşan ve sağlıklı hücrelere zarar veren molekülerdir.
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Yaban mersini içindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin zararından hücreleri korur. Her gün bir avuç yaban mersini, cildinizin duyduğu günlük C vitamini ihtiyacını karşılar.
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Yaban mersini maskesi
Yaban mersinini maske olarak da cildinize yedirebilirsiniz. 2 kaşık yaban mersinini, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı toz şekerle karıştırıp mikserden geçirin. Bu karışımı cildinizde 5-10 dakika bekletin. Ardından ılık suyla yüzünüzü durulayın. Cildinizin daha pürüzsüz ve canlı olduğunu hissedeceksiniz.
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SALATALIK
Salatalık
Günlük ihtiyacımız olan birçok vitamini içeren salatalıkta B1, B2, B3, B5, B6, C vitaminleriyle birlikte folik asit, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko bulunur. Salatalık göz altı ve çevresinde oluşan kırışıklıkların görünümünü azaltmada ve cilt yorgunluğunu atmada oldukça etkilidir. Salatalığı bol bol yiyebilir ya da maskesini yapabilirsiniz.
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Bir adet salatalığın kabuğunu soyup iyice ezin. İçine 1 yemek kaşığı şeker ekleyerek buzdolabında soğumaya bırakın. Ardından temizlenmiş cilde uygulanarak 15 dakika bekletin.
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