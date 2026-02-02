Habertürk
Habertürk
        En fazla ihracat yapan sektör otomotiv oldu

        Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 3,1 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:02 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:04
        En fazla ihracat yapan sektör otomotiv oldu
        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

        Ocak ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 102,6 ile gemi yat ve hizmetleri oldu.

        Türkiye ihracatının yüzde 80,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı ocak ayında yüzde 5,6 azalışla 14,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Geçen ay ihracatın yüzde 17'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,7 düşüşle yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 14,3'lük yükselişle 522,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

        EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

        Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.

        Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa oldu.

        Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in denize atladığı görüntü ortaya çıktı

        İstanbul'da günlerdir kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişlerin, kaybolmadan önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüyen gencin daha sonra Beşiktaş sahilinde denize atladığı görülüyor. Sahil Güvenlik v...
