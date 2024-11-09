Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi En GÜZEL 10 Kasım şiirleri 2024 | 10 Kasım şiirleri kısa ve öz! 2-3-4 kıtalık duygusal, yeni, kısa, uzun 10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri

        En güzel 10 Kasım şiirleri 2024: En duygusal, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

        Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce aramızdan bedenen ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anmalarına kısa bir süre kalmasıyla 10 Kasım şiirleri araştırması yoğunlaştı. 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü ile ilgili şiirler ülkenin dört bir yanında milyonlar tarafından okunacak. Bizler de bu özel gün için en güzel, duygusal, anlamlı, yeni, kısa ve öz 10 Kasım şiirlerini bir araya getirdik. İşte en anlamlı ve özel Atatürk resimli 10 Kasım şiirleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 20:26 Güncelleme: 09.11.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da ulusal yas tutulacak. Bizler de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde en özel 10 Kasım şiirlerini sizlerle paylaştık. İşte en güzel resimli kısa ve öz 10 Kasım şiirleri...

        2

        10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

        Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

        Kalbimde büyük sevgin,

        Adın düşmez dilimden

        İzinden yürüyorum,

        “Türk’üm, doğruyum’’ derken

        Sen büyük Türk, Atatürk!

        Aydınlık bir ufuksun

        Küçücük yüreğime,

        Sığmayan gururumsun.

        3

        Atamız Şiiri

        O sabah güneş başkaydı

        Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

        İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

        Ağlıyorlardı...

        O sabah 1938 sabahı

        Saat tam dokuzu beş geçe

        Ulusumuzu kurtaran Atamız

        Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

        Her şey o sabah oldu, işte o sabah

        4

        Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Şiiri (M. Esat Tozkoparan)

        Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

        Ekmeğim ak suyum berraksa,

        Ağaçlar çiçek açıyor

        Topraklar ısınabiliyorsa,

        Sesim gür çıkıyor

        Özgür özgür bakabiliyorsam,

        Sen varsın gözbebeklerimde

        Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

        Yazabiliyorsam gönlümce

        Okuyabiliyorsam...

        Kazabiliyorsam toprağımı

        Gün ışığında çapa kürek elde,

        Çalışabiliyorsam gece gündüz

        Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

        Sen varsın yüreğimde

        Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

        5

        10 Kasım Türküsü Şiiri (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

        Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

        Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

        Ulusun egemen olduğunu

        Özgür olduğunu

        Haykıracağım haykıracağım işte,

        Senin sustuğunca!

        Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

        Ana baba oğul kız,

        Dere tepe bucak köy,

        Yeryüzü yaşamalarımla değil

        Oralarda, Senin gittigince!

        Atatürk, taşıyacağım

        Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

        Senin taşıdığını;

        Yurdun gök ülküsü

        Dalgalanırken,

        Senin bayrağını yücelteceğim.

        Senin çıktığınca.

        6

        Atatürk'ü Duymak Şiiri (Behçet Necatigil)

        Ulu rüzgâr esmedikçe

        Yaşamak uyumak gibi.

        Kişi ne zaman dinç;

        Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

        Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

        Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

        Ekmek olmak için önce

        Buğday olmak gibi.

        Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

        Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

        Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

        Her ışık-kaynak gibi.

        En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

        Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

        Daha da yakınsın, daha da sıcak

        Bıraktığın toprak gibi.

        Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

        Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

        Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

        Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

        7

        10 Kasım Şiiri

        Sensiz 10 Kasım da, nasıl güleyim

        Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim

        Albayrak yarıda, durur direğim

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Hazan geldi Atam, çiçekler soldu

        Her gün şehit geldi, millet kahroldu

        Şehit anaları saçların yoldu

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Güneşler tutuldu, ayda karardı

        Ağladı ulusun bahtı karardı

        10 Kasımda ulus sana ağladı

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Ordular ilk hedef, Akdeniz dedin

        Savaşın sonunda zafere erdin

        Sana yas tutuyor, şimdi milletin

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Gündüz güneş idin, gecede aydın

        Bütün devrimleri ülkeye yaydın

        On kasım da aramızdan ayrıldın

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        8

        Atatürk'ü Duymak Şiiri (Behçet Necatigil)

        Ulu rüzgâr esmedikçe

        Yaşamak uyumak gibi.

        Kişi ne zaman dinç;

        Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

        Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

        Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

        Ekmek olmak için önce

        Buğday olmak gibi.

        Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

        Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

        Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

        Her ışık-kaynak gibi.

        En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

        Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

        Daha da yakınsın, daha da sıcak

        Bıraktığın toprak gibi.

        Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

        Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

        Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

        Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

        9

        Atatürk'ü Gördüm Düşümde Şiiri (A. Rıza Ergüven)

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Ben de yaşıyorum demek,

        İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Elele

        Yanınızdayım

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Daha ferah içim,

        Gök daha geniş denizler daha geniş,

        Vatan ya vatan,

        Vatan sonsuzluktan gelmiş

        Sonsuzluğa açılan yol

        Vatan siz.

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Bilin ki

        Ben de yaşarım,

        Bir sevinç düştü mü içinize

        Bir keder düştü mü içinize

        Bilin ki

        Aranızda ben varım.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katar ateşkes müzakerelerinden çekiliyor
        Katar ateşkes müzakerelerinden çekiliyor
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks