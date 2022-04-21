23 Nisan şiirleri ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümü Cumartesi günü kutlanacak. TBMM'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan tüm yurtta büyük bir sevinçle kutlanıyor. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri...