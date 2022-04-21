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En güzel 23 Nisan şiirleri | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

Tüm yurtta büyük bir sevinçle kutlanan 23 Nisan şiirleri 23 Nisan'a saatler kala araştırılmaya başlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına hediye edildi. İşte, 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan şiirleri...

  • 01
    En güzel 23 Nisan şiirleri | 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri

    23 Nisan şiirleri ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümü Cumartesi günü kutlanacak. TBMM'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan tüm yurtta büyük bir sevinçle kutlanıyor. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri...
  • 02
    En güzel 23 Nisan şiirleri | 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri

    EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ

    BİZİM BAYRAMIMIZ

    Bu gelen bizim bayram

    Yükseldi bak ünümüz.

    23 Nisan bizim 

    En şerefli günümüz! 

     

    Al bayrağı açalım, 

    Gel gidelim törene.

    Bin teşekkür, bizlere

    Bugünleri verene… 

     

    Bizim için harcanan 

    Boşa gitmez bu emek,

    Çünkü her Türk çocuğu

    23 Nisan demek… 

     İsmail Hakkı SUNAT
  • 03
    En güzel 23 Nisan şiirleri | 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri

    23 NİSAN

    Sevinçliyiz hepimiz,

    Taştı bugün neşemiz.

    Eğleniriz, güleriz,

    Geldi 23 Nisan.

     

    Süsleriz biz her yanı,

    Geldi çocuk bayramı.

    Atatürk'ün armağanı,

    Yaşa 23 Nisan.

    HAKKI ERCAN
  • 04
    En güzel 23 Nisan şiirleri | 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri

    23 NİSAN GÜNÜ 

    Bayram yapar çocuklar,

    23 Nisan günü

    Büyük bir sevinç kaplar,

    Bütün yurdun üstünü

     

    Bin dokuz yüz yirmide

    Duyuldu halkın sesi

    Açıldı bu tarihte

    Büyük Millet Meclisi

     

    Bugün edildi ilan

    Yeni bir Türk devleti

    Bundan, 23 Nisan

    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT
  • 05
    En güzel 23 Nisan şiirleri | 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri

    23 NİSAN BİR ARMAĞAN

    Sanki her tarafta var bir düğün.

    Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

    Bugün yirmi üç nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

     

    İşte, bugün bir meclis kuruldu,

    Sonra hemen padişah kovuldu.

    Bugün yirmi üç nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

     

    Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

    Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

    Bugün yirmi üç nisan,

    Hep neşeyle doluyor insan.

    Saip EGÜZ
  • 06
    En güzel 23 Nisan şiirleri | 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri

    23 NİSAN

    Sana armağan etti,

    Ata bu güzel günü,

    23 Nisan bugün,

    Çocuk Bayramı günü.

     

    Sevin, oyna, gez, dolaş,

    Senin bayramın bugün.

    Bayrağı sev arkadaş.

    Dalgalandıkça öğün.

    R.Gökalp ARKIN
  • 07
    En güzel 23 Nisan şiirleri | 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri

    23 NİSAN

    Bugün Yirmi Üç Nisan,

    Toplandı bütün vatan,

    Millet Meclisimize

    Atatürk oldu başkan

     

    Kaldırdı hasta yurdu,

    Yılmaz bir ordu kurdu,

    Türk'ün şanlı sesini,

    Dünyalara duyurdu.

     

    Yükseldi bayrağımız,

    Koparıldı bağımız,

    Sultandan ayrılınca,

    Kurtuldu toprağımız.

     

    Türk çocuğu gül, sevin,

    Yaşa yurdunda emin,

    Bugünü an bayram et,

    Bugün senindir, senin.

    VASFİ MAHİR KOCATÜRK
  • 08
    En güzel 23 Nisan şiirleri | 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri

    23 NİSAN 

    23 Nisan…

    Yurdu koruyan,

    Yarını kuran,

    Sen çocuğum.

    Eskiyi unut,

    Yeni yolu tut,

    Türklüğe umut,

    Sen ol çocuğum.

     
  • 09
    En güzel 23 Nisan şiirleri | 1-2-3-4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiirleri ve sözleri

    Bizi kurtaran,

    Öndere inan,

    Sözünü tutan,

    Sen ol çocuğum.

    Küçüksün bugün,

    Yarın büyürsün,

    Her işte üstün

    Sen ol çocuğum,

    Çalışıp öğren,

    Her şeyi bilen

    Yurduna güven

    Sen ol çocuğum.

    HASAN ALİ YÜCEL

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