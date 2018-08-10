Sütlü tatlı tarifleri hafifliği ile midenizi rahatsız etmeden tatlı ihtiyacınızı karşılar. Üstelik birçok çeşidi mevcuttur. Biz bugün sizin için yapımı kolay ve en çok beğenilen sütlü tatlı tarifi paylaşacağız. İşte nefis sütlü kesme muhallebi tarifi...

SÜTLÜ KESME MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeleri:

1 litre süt

9 yemek kaşığı irmik

9 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 adet çikolata sosu

Nasıl yapılır?

Derin bir tencerede süt, şeker ve irmiği karıştırarak pişirin. Kaynadıkça yoğunlaşan kıvamı hissedeceksiniz. Bu yoğunlaşmayı fark ettiğinizdde portakal kabuğu rendesini ve tereyağını ekleyip karıştırın. Dikdörtgen bir kek kalıbının içerisini streç filmle kaplayın ve pişirdiğiniz muhallebiyi kalıbın içine dökün. Sonra doğru buzdolabına. Sabaha kadar buzlukta bekletmenizi öneririz en az ise 2 saat kalmalı. Donan muhallebiyi çikolatalı veya meyveli sosla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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