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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En güzel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygu dolu 15 Temmuz şiirleri, sözleri ve mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için artık nefesler tutuldu. 2016'dan beri her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitlerimizi saygı ve minnetle anacağız. İşte bu özel gün için paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı 15 Temmuz mesajları, sözleri ve şiirleri...

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  • En güzel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygu dolu 15 Temmuz şiirleri, sözleri ve mesajları

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bekleyiş başladı. Yarın tüm Türkiye'de 15 Temmuz demokrasi şehitleri dualarla anılacak. İşte milletimiz için çok önemli olan 15 Temmuz günü ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler...
  • En güzel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygu dolu 15 Temmuz şiirleri, sözleri ve mesajları

    * "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."
  • En güzel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygu dolu 15 Temmuz şiirleri, sözleri ve mesajları

    * Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

    * Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

    * Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.
  • En güzel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygu dolu 15 Temmuz şiirleri, sözleri ve mesajları

    * Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.

    * 249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

    * Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.
  • En güzel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygu dolu 15 Temmuz şiirleri, sözleri ve mesajları

    * 15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

    * Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

    * Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.
  • En güzel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygu dolu 15 Temmuz şiirleri, sözleri ve mesajları

    * Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

    * Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

    * Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)
  • En güzel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygu dolu 15 Temmuz şiirleri, sözleri ve mesajları

    15 TEMMUZ MARŞI SÖZLERİ

    15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı

    Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı

    Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı

    Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı

     

     

    Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

    Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

    Milyonların ayak sesi titretti yeri

    Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

     

    Demokrasi destanında şahitler biziz

    Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

    Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

    Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
  • En güzel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygu dolu 15 Temmuz şiirleri, sözleri ve mesajları

    Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

    Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

    Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

    Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

     

    Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken

    Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken

    Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha

    Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha

     

    Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

    Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

    Milyonların ayak sesi titretti yeri

    Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri
  • En güzel ve anlamlı 15 Temmuz mesajları! Duygu dolu 15 Temmuz şiirleri, sözleri ve mesajları

    Demokrasi destanında şahitler biziz

    Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

    Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

    Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

     

    Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

    Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

    Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

    Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

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