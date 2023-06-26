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En iyi Ben Affleck filmi önerileri

Ben Affleck, 15 Ağustos 1972 doğumlu Amerikalı bir aktör, yönetmen ve senaristtir. Berkeley, California'da doğmuş olup Boston, Massachusetts'te büyümüştür. Gençlik yıllarında tiyatro ve sinema ile ilgilenmeye başlamıştır. Affleck'in oyunculuk kariyeri, 1990'ların sonlarında başarılı bir şekilde ilerlemiştir.

En İyi Ben Affleck Filmi Önerileri - Ben Affleck'in En Sevilen Filmleri Listesi
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Özellikle Matt Damon ile birlikte yazıp başrolünü paylaştığı "Good Will Hunting" (1997) filmi, ona En İyi Orijinal Senaryo dalında Akademi Ödülü kazandırmış ve geniş çapta tanınmasını sağlamıştır. Ben Affleck oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

  • Good Will Hunting (1997): Affleck, genç bir dahinin hikayesini anlatan bu filmde en yakın arkadaşı Matt Damon ile birlikte başrolde yer almıştır. Film, Affleck'e En İyi Orijinal Senaryo Akademi Ödülü'nü kazandırmıştır.
  • Armageddon (1998): Michael Bay'in yönettiği bu bilim kurgu filmi, bir göktaşının Dünya'ya çarpmasını engellemek için gönderilen bir grup petrol sondajcısının hikayesini anlatır. Affleck, başrolde Bruce Willis ile birlikte yer almıştır.
  • Shakespeare in Love (1998): Bu romantik komedi-drama filmi, William Shakespeare'in aşk hayatına odaklanır. Affleck, oyuncu arkadaşı Gwyneth Paltrow ile birlikte küçük bir rolde yer almıştır.
  • Pearl Harbor (2001): Michael Bay'in yönettiği bu savaş drama filmi, Pearl Harbor saldırısının ardından gelişen olayları anlatır. Affleck, başrolde Josh Hartnett ile birlikte yer almıştır. Bu anlamda en iyi Ben Affleck filmleri arasında yer almaktadır.
  • The Town (2010): Affleck, aynı zamanda yönetmenlik yaptığı bu gerilim filmi, bir banka soyguncusu olan Doug MacRay'i canlandırır. Film, Affleck'e En İyi Yönetmen dalında Akademi Ödülü adaylığı getirmiştir.
  • Argo (2012): Affleck, hem yönetmenlik yaptığı hem de başrolünde yer aldığı bu gerilim filmi, İran'daki rehine krizi sırasında gerçekleşen olayları konu alır. Film, En İyi Film dalında Akademi Ödülü kazanmıştır.
  • Gone Girl (2014): Bu gerilim filmi, kaybolan bir kadının eşinin şüpheli durumunu araştıran bir hikayeyi anlatır. Affleck, başrolde yer almıştır.
  • Batman v Superman - Dawn of Justice (2016): Bu süper kahraman filmi, Batman'i canlandıran Affleck'i, Superman ile karşı karşıya getirir. Tüm zamanların Ben Affleck en iyi filmlerinden biridir.
  • The Accountant (2016): Affleck, matematik dahisi ve aynı zamanda bir tetikçi olan Christian Wolff'u canlandırdığı bu aksiyon gerilim filminde başrolde yer alır.
  • Triple Frontier (2019): Affleck, eski özel kuvvetler askerlerinin bir soygunu planlamasını konu alan bu aksiyon filmi ensemble kadrosunda yer alır.
  • Gone Baby Gone (2007): Bu suç-drama filmi, kaybolan bir çocuğu bulmak için özel dedektif olarak çalışan iki kardeşi konu alır. Affleck, bu filmde yönetmenlik yapmıştır.
  • Live by Night (2016): Affleck, hem yönetmenlik yaptığı hem de başrolde yer aldığı bu suç-drama filmi, 1920'lerin Amerika'sında geçen bir hikayeyi anlatır.
  • The Way Back (2020): Affleck, alkole bağımlı olan bir basketbol koçunu canlandırdığı bu dram filmi, kişisel mücadelelerini ve yeniden hayata tutunma çabalarını konu alır.
  • Justice League (2017) ve Zack Snyder's Justice League (2021): Affleck, Batman'i canlandırdığı bu süper kahraman filmlerinde yer almıştır.
  • The Last Duel (2021): Affleck, 14. yüzyılda geçen bir dönem filmi olan bu yapımde rol almıştır. Film, bir şövalyenin karısına tecavüz ettiği iddiasıyla yaşanan gerçek bir davanın hikayesini anlatır.

Ben Affleck, hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyeri boyunca farklı türlerde birçok başarılı filmde yer almıştır. Hem eleştirel beğeni toplayan hem de ticari başarı elde eden yapımlarda önemli roller üstlenmiştir. Ben Affleck son filmi ise Air yapımıdır.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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