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Birincilik Ödülü: "Aç Hipopotamlar"
Fotoğrafçının Instagram hesabı: Zekedrone
İkincilik Ödülü: "Vietnam'da Balık Ağı"
Fotoğrafçının Instagram hesabı: Trung Pham
Üçüncülük Ödülü: "2 İnsan, 2 Köpek & 4 Gölge"
Fotoğrafçının Instagram hesabı: Qliebin
Fotoğrafçının Instagram hesabı: Dronecopters
Fotoğrafçının Instagram hesabı: Forest By Photographersworld
Fotoğrafçının Instagram hesabı: Forest By Photographersworld
Fotoğrafçının Instagram hesabı: Zekedrone
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