En iyi drone fotoğrafları belli oldu

İlk olarak askeri kullanımla adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılığı da etkiledi. Drone fotoğrafçılığının ortaya çıkmasıyla bu alanda yarışmalar da düzenlenmeye başladı. Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram'ın kazananları açıklandı! İşte en iyi drone fotoğrafları