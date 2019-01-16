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En iyi drone fotoğrafları belli oldu

Giriş: 16.01.2019 - 12:02 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İlk olarak askeri kullanımla adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılığı da etkiledi. Drone fotoğrafçılığının ortaya çıkmasıyla bu alanda yarışmalar da düzenlenmeye başladı. Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram'ın kazananları açıklandı! İşte en iyi drone fotoğrafları

  • 1En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Birincilik Ödülü: "Aç Hipopotamlar"

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Zekedrone

  • 2En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    İkincilik Ödülü: "Vietnam'da Balık Ağı"

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Trung Pham

  • 3En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Üçüncülük Ödülü: "2 İnsan, 2 Köpek & 4 Gölge"

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Qliebin

  • 4En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Dronecopters

  • 5En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Forest By Photographersworld

  • 6En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Forest By Photographersworld

  • 7En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Zekedrone

  • 8En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Germany Photographersworld

  • 9En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Trung Pham

  • 10En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Tuan Nguyen

  • 11En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Whosane

  • 12En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Tuan Nguyen

  • 13En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Drone Nest

  • 14En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Dronecopters

  • 15En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Pete Demarco

  • 16En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Tuan Nguyen

  • 17En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Balazs3

  • 18En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    18|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Milan Photo

  • 19En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Caesarpmr

  • 20En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Whosane

  • 21En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Thedon

  • 22En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    22|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Photographersworld

  • 23En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    23|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Dronecopters

  • 24En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    24|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Lukemaximobell

  • 25En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Alex Mimo

  • 26En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Maxwebb

  • 27En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    27|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı:  Justen Soule

  • 28En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    28|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Balazs3

  • 29En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    29|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Photographersworld

  • 30En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    30|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Thedon

  • 31En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Tuan Nguyen

  • 32En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    32|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Balazs3

  • 33En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    33|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Tuan Nguyen

  • 34En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Tuan Nguyen

  • 35En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Maksim Tarasov

  • 36En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Arnaud

  • 37En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Kolibik-Foto

  • 38En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Kolibik-Foto

  • 39En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Americo Vermelho

  • 40En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    40|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Alex Mimo

  • 41En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    41|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Balazs3

  • 42En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    42|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Sanllacer

  • 43En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Justen Soule

  • 44En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    44|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Bachirm

  • 45En iyi drone fotoğrafları belli oldu
    45|49

    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Nguyen

  • 46En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Balazs3

  • 47En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Dxbdrone

  • 48En iyi drone fotoğrafları belli oldu
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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: Matayo

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    Fotoğrafçının Instagram hesabı: John Wong

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