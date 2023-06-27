SPREY, LOSYON, KREM, STİCK VEYA ROLL-ON GÜNEŞ KREMLERİ ARASINDA FARK VAR MI?

Diffey, "Güneş kremi SPF 30 ve üzeri olduğu sürece, yeterli miktarda sürüldüğünde ve her iki saatte bir yeniden uygulandığında, kullanıcı su içindeyse veya çok terliyorsa, koruma düzeyinde önemli bir fark olmamalıdır. Güneş kreminin doğru uygulanması, satın aldığınız güneş kreminin türünden daha önemlidir." diyor.

Bu nedenle, hangisini uygulamak daha kolay geliyorsa onu seçmelisiniz. Bununla birlikte Diffey, bir losyon ile eşit bir kat güneş kremi uygulamanın genellikle daha kolay olduğunu söylüyor.