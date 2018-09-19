En iyi kadın oyuncu Oscarı'nın en güçlü 10 adayı

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Daha önce 4 kez aday olduğu Oscar'ı 1 kez kazanan Kidman, yine çok farklı bir karakter canlandırıyor. En önemli avantajı her zaman olduğu gibi etkileyici performansı ve fiziksel olarak kendini değiştirebilmesi. Dezavantajı ise filmin öyle çok fazla beğenilmemiş olması... Yine de Kidman, her zaman olduğu gibi bir kez daha Oscar'ın doğal favorilerinden biri.