En iyi kadın oyuncu Oscarı'nın en güçlü 10 adayı

6 | 23

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

Sinema yazarlarının, seyircilerin, kısaca bütün tahmincilerin “banko” adaylarından biri... Şu sıralar yer almadığı çok az tahmin listesi var. Bunun en önemli nedeni, hiç kuşkusuz filmde gösterdiği performansla başta eleştirmenler olmak üzere herkesi etkilemesi...