2015 yılında Alman teknik adam Jurgen Klopp'un göreve gelmesiyle büyük bir ivme yakalayan Liverpool, geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki final başarısının ardından bu sezon da ligde ortaya koyduğu performansla şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline geldi.
Manchester City'nin deplasmanda Chelsea'ye yenilmesiyle ligdeki tek namağlup takım olarak kalan ve liderlik koltuğuna oturan Liverpool, bu başarısını 16 haftada elde ettiği 13 galibiyetle tarihinin en iyi sezon başlangıcı yaparak taçlandırdı.
51 yaşındaki Klopp'un öğrencileri, ligdeki puan kayıplarını Chelsea, Manchester City ve Arsenal beraberlikleriyle yaşadı.
TARİHİNİN EN İYİ BAŞLANGICI
Liverpool, 16. haftalar baz alındığında 1990-1991 ve 1987-1988 sezonlarındaki çıtayı daha da yukarı çekmeyi başardı.
"Kırmızılar", 17. şampiyonluğunu yaşadığı 1987-1988 sezonunda ilk 16 haftayı 12 galibiyetle geçerken, 4 kez de berabere kaldı.
Ligi Arsenal'ın ardından ikinci sırada tamamladığı 1990-1991 sezonunda ise 16 haftada 13 galibiyete ulaşan Liverpool, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
GENEL SIRALAMADA EN İYİ 6. BAŞLANGIÇ
Liverpool'un en iyi sezon başlangıcı, İngiltere futbol tarihindeki en iyi başlangıçlar arasında kendisine 6. sırada yer buldu.
Geçen sezon birçok alanda rekor kırarak şampiyonluğunu ilan eden Manchester City ile 1960-1961 sezonunda 16 haftada 15 galibiyet, 1 beraberlik alan Tottenham, bu alanda zirvede yer alıyor.
2005-2006 sezonunda Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 14 galibiyet, 1'er de beraberlik ve mağlubiyet alan Chelsea, bu iki takımı izliyor.
"DEVLER LİGİ"NDE KADER GECESİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Real Madrid'e finalde mağlup olan Liverpool'un turnuvada bu sezonki kaderi bugün belli olacak.
Fransız ekibi Paris Saint Germain ve İtalyan temsilcisi Napoli ile aynı grupta yer alan Liverpool, bu iki takımın ardından 6 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Grupta PSG, Napoli ve Kızılyıldız'a yenilen Liverpool, bu akşam son maçında Carlo Ancelotti yönetimindeki İtalyan ekibini Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak.
SALAH YİNE FORMUNDA
Geçen sezon Liverpool'da 52 maçta 44 gol atarak olağanüstü bir performans sergileyen Mısırlı yıldız Muhammed Salah, bu sezon da takımının skor yüküne büyük katkı sağlıyor.
Ligde geçen hafta Bournemouth'u 4-0 yendikleri mücadelede "hat-trick" yapan Salah, Liverpool formasıyla iki sezonda bu kulvarda 40 gol barajını aştı. Daha önce sadece Alan Shearer ve Andrew Cole, 42 gole daha az maçta ulaşmıştı.
Salah, bu sezon ligde şu ana kadar attığı 10 golle de Arsenallı Pierre Emerick Aubameyang ile krallık yarışında zirvede yer alıyor.
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