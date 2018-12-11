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Ligde geçen hafta Bournemouth'u 4-0 yendikleri mücadelede "hat-trick" yapan Salah, Liverpool formasıyla iki sezonda bu kulvarda 40 gol barajını aştı. Daha önce sadece Alan Shearer ve Andrew Cole, 42 gole daha az maçta ulaşmıştı.