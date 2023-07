En iyi Megan Fox filmi önerileri - Megan Fox sevilen filmleri listesi Megan Fox, 16 Mayıs 1986 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bir aktris ve modeldir. Fox, oyunculuk kariyerine 2001 yılında televizyon dizilerinde küçük rollerle başlamıştır. İlk büyük çıkışını 2007 yapımı "Transformers" filmindeki Mikaela Banes karakterini canlandırarak yapmıştır. Filmdeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınmış ve beğenilmiştir. Ardından, "Transformers: Revenge of the Fallen" ve "Transformers: Dark of the Moon" gibi devam filmlerinde de rol almıştır.