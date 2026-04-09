Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        'En İyi Turizm Köyü' programında Türkiye'yi 4 yer temsil edecek

        'En İyi Turizm Köyü' programında Türkiye'yi 4 yer temsil edecek

        Muğla'nın Datça ilçesinde yer alan Eski Datça Mahallesi, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından yürütülen '2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı' kapsamında Türkiye'yi temsilen aday gösterildi

        Giriş: 09.04.2026 - 10:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'yi temsil edecekler

        Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi, Muğla'nın Datça ilçesindeki Eski Datça Mahallesi ile Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Ziyaret Köyü uluslararası programa aday olarak belirlendi.

        Tarihi mimarisi, kültürel birikimi ve sürdürülebilir turizm potansiyeliyle öne çıkan Eski Datça'nın, Türkiye'yi temsil edecek önemli destinasyonlar arasında yer aldığı belirtildi.

        Başvuru sürecinin, ilgili kurumların iş birliğinde Datça Turizm Danışma Bürosu tarafından yürütüldüğü, çalışmaların Datça'nın uluslararası turizm vizyonuna katkı sağlayacak şekilde titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

        Konu ile ilgili Datça Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Datça'mızın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Eski Datça Mahallesi, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından yürütülen "2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı" kapsamında Türkiye'yi temsilen aday gösterilmiştir. Başvuru süreci, ilgili kurumlarımızın iş birliğinde Datça Turizm Danışma Büromuz tarafından yürütülmekte olup Datça'nın uluslararası turizm vizyonuna katkı sağlayacak şekilde titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de üsteğmen evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

        İstanbul Kağıthane'de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli üsteğmen Hasan Atahan (26), kendisine ulaşamayan kız arkadaşı Azra L. (22) tarafından evinde ölü bulundu.

        #Eski Datça
        #En İyi Turizm Köyü
        #Adatepe Köyü
        #sığacık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: Hizbullah lideri öldürüldü
        İsrail: Hizbullah lideri öldürüldü
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi