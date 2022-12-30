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En iyi Yılbaşı şarkıları çalma listesi Türkçe ve yabancı 2023 özel!

Yılbaşında olmazsa olmazlardan birisi elbette müzik. Yılbaşının klasikleşmiş ruhunu yansıtan müzikleri sizler için derledik. Listemizde yılbaşında eğlenirken dinleyebileceğiniz şarkılar da mevcut...

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  • En iyi Yılbaşı şarkıları çalma listesi Türkçe ve yabancı 2023 özel!

    TÜRKÇE ŞARKILAR

    EDIS - Martılar

    Sefo- Bilmem mi?

    Simge- Aşkın olayım

    Mert Demir , Mabel Matiz  - Antidepresan

    Serdar Ortaç - İlaç

    Sezen Aksu – Rakkas

    Serdar Ortaç – Karabiberim

    Tarkan – Kuzu Kuzu

    Tarkan – Geççek

    Athena – Senden, Benden, Bizden

    Tarkan – Ölürüm Sana

    Ezhel, Murda – AYA

    Rengin – Aldatıldık

    Mirkelam – Tavla

    Kenan Doğulu – Yaparım Bilirsin

    Zeynep Bastık – Ara

    Hande Yener - Aşkın Ateşi

     

     
  • En iyi Yılbaşı şarkıları çalma listesi Türkçe ve yabancı 2023 özel!

    YABANCI KLASİK YILBAŞI TEMALI

    Bob Dylan – One More Cup of Coffee

    Anne Murray – Baby, It’s Cold Outside

    Bette Midler – Cool Yule

    Dana – It’s Gonna Be a Cold, Cold Christmas

    Willie Nelson – Frosty the Snowman

    Jingle Bells – Frank Sinatra

    Mariah Carey – All i Want For Christmas is You

    Jingle Bell Rock – Bobby Helms 1957

    Michael Bublé – It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas

    Sia – Everyday is Christmas

    Nat King Cole – Chestnut Roasting On An Open Fire

    Sam Smith – Have Yourself a Merry Little Christmas

    Chris Rea – Driving Home For Christmas

    Ariana Grande – Santa Tell Me

    Meghan Trainor – I’ll Be Home (for Christmas)

     

     
  • En iyi Yılbaşı şarkıları çalma listesi Türkçe ve yabancı 2023 özel!

    YABANCI EĞLENCELİ

    The Neighbourhood - Sweater Weather

    Tove Lo, Ilkay Sencan, Alok - Don't Say Goodbye

    MEDUZA - Lose Control

    The Weeknd - Blinding Lights

    Aya Nakamura, Maluma - Djadja

    Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO

    Empire of the Sun - We Are The People

    Lou Bega - Mambo No.5

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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