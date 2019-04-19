En kolay irmik helvası nasıl yapılrı? İrmik helvası tarifi için adım adım detayları haberimizde derledik. Berat Kandili olması sebebiyle vatandaşlar helva yapımını araştırmaya başladı. İşte pratik irmik helvası tarifi

İRMİK HELVASI MALZEMELERİ

1 su bardağı irmik,

2 yemek kaşığı tereyağ,

1 kahve fincanı sıvı yağ,

1 paket çam fıstığı, (dolmalık fıstık)

1 paket vanilya (Tercihe göre)

Şerbeti için;

1 su bardağından toz şeker,

1 su bardağı süt,

1 su bardağı su,

Üzeri için;

Ceviz

İRMİK HELVASI YAPILIŞI

1. pişirme yöntemi:

Tereyağı ve sıvı yağı derin bir tencereye koyup ocağın altını yakın. İki yağ karıştıktan sonra irmiği tencereye boşaltın ve karıştırarak kavrulmasını sağlayın. Fıstıkları da ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından şekeri ilave edin. İrmiğin rengi kahverengiye çalınca süt ve suyu da ekleyin. Süt ve su eklerken sıçramalara karşı önlem almayı da unutmayın. Şerbeti çekene kadar kısık ateşte birkaç defa daha karıştırın ve dinlenmeye bırakın. Helvanızı kase yardımı ile şekil verebilirsiniz. Üzerine 1 yarım ceviz koyarak helvanızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

2. pişirme yöntemi:

Bu pişirme yöntemi şişmiş irmik sevmeyenler için. Yani irmiğin tüm şerbeti emdiği ince bulguru andıran halinden hoşlanmıyorsanız 2. pişirme yöntemimizi deneyebilirsiniz. Tarife geçecek olursak; Tencerenin içine irmiği boşaltın fıstıkları da ekleyin ve kavurun. Renginin hızlıca değiştiğini görebilirsiniz. Bu nedenle bir an bile başından ayrılmayın. Renk biraz koyulaşınca yağı ekleyin iyice yedirin. Yağ ile irmiğin bütünleştiğinden emin olun. Ayrı bir tencerede şeker su ve süt karışımınızı kaynatın. Helva istediğiniz renge ulaştığında sıcak şerbeti içine dökün. Fokurdayarak kaynayacaktır. Şerbeti emene kadar ocaktan almayın. İyice lapalaştığında ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Dinlenirken arada karıştırabilirsiniz. Bu daha tane tane olmasını sağlıyor. Helvanızı kase yardımı ile şekil verebilirsiniz. Üzerine 1 yarım ceviz koyarak helvanızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...