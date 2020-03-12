En kolay irmik helvası tarifi

Hem yapmasının kolaylığı hem de herkesin ağız tadına uyan irmik helvasının nasıl yapıldığını sizler için araştırdık. İrmik helvası yaparken dikkat edeceğiniz sadece bir tane püf noktası var. İrmik helvasını yaparken sürekli ara vermeden karıştırmanız gerekir.

İRMİK HELVASI TARİFİ

Malzemeleri

- 2 su bardağı irmik

-1 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 1 çorba kaşığı tereyağı

- 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Yapılışı

- İlk olarak bir tencerenin içerisine irmik, sıvı yağ ve tereyağını kavurun.

- İçerisine 1 su bardağı toz şekeri ekleyin.

- Son olarak su, süt ve dolmalık fıstığı ekleyerek suyu çekene kadar pişmeye bırakın. (İterseniz süt eklemezsiniz)

- Afiyet olsun:)