Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.421,34 %-0,66
        DOLAR 38,0112 %0,15
        EURO 41,9779 %-0,04
        GRAM ALTIN 3.784,93 %-0,31
        FAİZ 45,91 %1,57
        GÜMÜŞ GRAM 37,87 %-2,53
        BITCOIN 82.762,00 %0,54
        GBP/TRY 49,4480 %-0,55
        EUR/USD 1,1034 %-0,16
        BRENT 65,92 %-6,02
        ÇEYREK ALTIN 6.188,36 %-0,31
        Haberler Ekonomi Teknoloji En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir: Apple'ın zam yapması bekleniyor - Teknoloji Haberleri

        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir

        ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler başta Çin olmak üzere Asya'nın çeşitli ülkelerinde üretim yapan Apple'ı vurdu. Tarifeler sonrası iPhone'un ABD'deki satış maliyetinin yüzde 43 artması bekleniyor. Analistler firmanın bu maliyet artışının bir kısmını absorbe edebileceğini belirtiyor. Bu sebeple Morgan Stanley Apple ürünlerinde yaklaşık yüzde 17-18 zam beklediklerini belirtti. Eğer Apple yüzde 43'lük maliyet artışını aynen tüketiciye yansıtırsa Türkiye'deki en pahalı iPhone'un satış fiyatı 131.999 liradan 188.758 liraya, en ucuz iPhone ise 49.999 liradan 71.499 liraya çıkacak. Yüzde 17'lik zam yapılan senaryoda ise en pahalı iPhone 154.437 en ucuz iPhone ise 58.499 liraya yükselecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        ABONE OL

        Teknoloji devi Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıkladığı gümrük tarifelerinden en çok etkilenen şirketlerden birisi oldu. Dün firmanın hisseleri yüzde 9.2 geriledi.

        Küresel piyasalarda resesyon korkusuyla satışlar gelirken Apple tedarik zinciri sebebiyle en sert düşüş yaşayan büyük firma oldu. Firmanın başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde üretim tesisleri ve anlaşmaları bulunuyor. Son gelen tarifelerin artan maliyetler sebebiyle şirketi zam yapmaya zorlayacağından endişe ediliyor.

        "KAÇIŞ YOK"

        Morgan Stanley analisti Erik Woodring konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Apple, tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla Vietnam, Hindistan ve Tayland gibi pazarlara yöneldi. Ancak bu ülkelere de aynı şekilde karşılıklı gümrük tarifeleri uygulanıyor. Yani kaçış yok. Apple, bu tarifelerin maliyetini dengelemek için ABD’deki ürün fiyatlarını yüzde 17-18 oranında artırmak zorunda kalabilir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ancak Woodring'in analizi en düşük zam tahminleri arasında yer alıyor.

        IPHONE MALİYETİ YÜZDE 43 ARTACAK

        Rosenblatt Securities analistleri iPhone maliyetlerinin yüzde 43 yükseleceğini ve Apple'ın bu maliyetlerin ne kadarını tüketiciye yansıtacağını karar vermek zorunda kalacak.

        Firmanın hesaplamasına göre Apple Watch maliyeti de yüzde 43 artacak. iPad'in maliyeti yüzde 42, Mac ve Airpod'un maliyeti ise yüzde 39 artacak.

        Apple son olarak yaptığı zamla 1 TB kapasiteli iPhone Pro Max'in Türkiye satış fiyatını 131.999 liraya yükseltti. ABD'de bu telefon 1.599 dolara satılıyor.

        YENİ ZAM GELDİ

        Morgan Stanley analistinin yüzde 17'lik zam tahminini en düşük senaryo, Rosenblatt analistlerinin yüzde 43'lük artış hesabını ise en üst senaryo olarak kabul ettiğimizde Türk tüketiciler için de önemli bir zammın kapıda olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'de iPhone'un ABD satış giyatının üzerine yüzde 1 kültür bakanlığı payı, yüzde 12 TRT Bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV ekleniyor. Bunun yanında kurda oynaklık yaşandığı dönemlerde de ABD'ye göre ek zamlar gelebiliyor. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde gelen yüzde 10'luk zamla gördük.

        REKLAM

        Tüm bunlar hesaba katıldığında ABD'de yüzde 17 zam yapıldığı senaryoda en pahalı iPhone olan 1 TB iPhone 16 Max'in fiyatı 131.999 liradan 154.437 liraya çıkacak. yüzde 43 zam senaryosu gerçekleşirse Türkiye satış fiyatı 188.758 liraya çıkacak.

        1 TB iPhone 16 Pro Max'in fiyatında yaşanabilecek değişim:

        Mevcut durum En düşük senaryo (%17) En yüksek senaryo (%43)
        Vergisiz fiyatı (TL) 64827 75847 92703
        Kültür Bakanlığı payı (%1) 648 758 927
        TRT Bandrolü (%12) 7857 9,193 11,236
        ÖTV (%50) 36666 42,899 52,433
        KDV (%20) 22000 25739 31460
        Fiyat (TL) 131999 154437 188758

        Şu anda en ucuz olan iPhone 16e ise 49.999 liradan satılıyor. ABD'deki yüzde 17 zamda telefonun fiyatı 58.499 liraya çıkacak. Apple yüzde 43'lük maliyet artışını tamamen tüketiciye yansıtırsa en ucuz iPhone 71.499 lira olacak.

        128 GB iPhone 16e'nin fiyatında yaşanabilecek değişim:

        Mevcut durum En düşük senaryo (%17) En yüksek senaryo (%43)
        Vergisiz fiyatı (TL) 24556 28730 35115
        Kültür Bakanlığı payı (%1) 246 287 351
        TRT Bandrolü (%12) 2976 3482 4256
        ÖTV (%50) 13889 16250 19861
        KDV (%20) 8333 9750 11916
        Fiyat (TL) 49999 58499 71499

        ÇİN'E YÜZDE 54 TARİFE

        Apple son yıllarda tedarik zincirini Vietnam, Malezya, Hindistan gibi ülkelerle çeşitlendirmiş olsa da iPhone üretimindeki en önemli ortağı Çinli Foxconn olmaya devam ediyor. Trump son olarak daha önceki yüzde 20'lik ek verginin üzerine Çin'e yüzde 34'lük yeni tarife uygulanacağını açıkladı. Böylece toplamda bu ülkeye uygulanan tarife yüzde 54 oldu.

        FARKLI ÜLKELERDEN PARÇALAR ÇİN'DE BİR ARAYA GELİYOR

        Bir iPhone üretilirken özel parçalar ve işlemcileri ABD'den; ekran panelleri, yonga setleri ve bellek Japonya, Kore ve Tayvan'dan; jiroskop Avrupa'dan ve nadir toprak mineralleri Moğolistan'dan geliyor. Farklı farklı ülkelerden sağlanan parçalar Çin'de bir araya geliyor. Dolayısıyla Trump'ın tarifelerinin nihai olarak ne kadar maliyet artışına yol açacağı ve Apple'ın bu artışlarının ne kadarını tüketiciye yansıtacağı önümüzdeki haftalar veya aylarda belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!