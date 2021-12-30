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En zengin 10 kişi servetini 402 milyar dolar artırdı

2021 yılında dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti toplam 402 milyar dolar artarak 1.5 trilyon dolara ulaştı. Bu artışın 121 milyar doları Elon Musk'tan geldi. Zenginlerin servetlerine servet katmasına yol açan ise hisselerde yaşanan yükselişler oldu

En zengin 10 kişi servetini 402 milyar dolar artırdı

2021 yılı küresel ekonomi açısından pek çok belirsizliğe sahne oldu. Koronavirüs salgını ekonomiler üzerinde kara bulut gibi folaşmaya devam ederken, bozulan küresel lojistik zincirler ve artan emtia fiyatları dünya genelinde enflasyonun yükselmesine yol açtı.

Bu durum orta ve alt sınıfları zorlarken dünyanın en zengin insaları 2021'de borsadaki yükselişlerin etkisiyle servetlerine servet kattı. Küresel pay piyasaları için gösterge kabul edilen MSCI Dünya Endeksi 2021'de yüzde 20 yükseldi. S&P 500'deki yükseliş de yüzde 30'u buldu. Dev teknoloji firmalarının yer aldığı Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 24 yükseliş kaydetti.

1.5 TRİLYON DOLARI AŞTI

Borsalardaki yükselişlerin sayesinde dünyanın en zengin 10 insanı 2021'de servetlerini 402.1 milyar dolar arttırdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan verilere göre söz konusu 0 kişinin toplam serveti böylece 1.5 trilyon doları aştı.

Sıra Kişi Servet (milyar $) 2021 servet değişimi (milyar $)
1 Elon Musk 277 +121
2 Jeff Bezos 195 +4,50
3 Bernard Arnault 176 +61,30
4 Bill Gates 139 +7,13
5 Larry Page 130 +47,40
6 Mark Zuckerberg 128 +24,30
7 Sergey Brin 125 +45,10
8 Steve Ballmer

122

 +41,21
9 Warren Buffett 109 +21,40
10 Larry Ellison 109 +28,80
Toplam 1510 +402,14

TESLA'YLA BERABER ZİRVEYE ÇIKTI

Yaşanan 402.1 milyar dolarlık artışın 121 milyar doları Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan geldi. Musk'ı dünyanın en zengin insanı konumuna yükselten servet artışı Tesla hisselerindeki hızlı yükseliş sayesinde yaşandı. Tesla hisseleri bu yıl yüzde 48 yükselirken, firma 1.1 trilyon dolarla dünyanın en değerli otomotiv üreticisi oldu.

Benzer şekilde Amazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos da hisselerdeki yükselişten faydalandı. Amazon hisseleri bu yıl yüzde 6 yükselirken Bezos'un serveti de 4.5 milyar dolar yükseldi.

Lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH'nin Kurucusu Bernard Arnault da şirket hisselerinin bu yıl yüzde 42 değer kazanmasıyla servetini 61.3 milyar dolar artırdı. 176 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin 3. kişisi oldu.

Firma Değişim (%)
Google (Alphabet) 70

Microsoft

 57
Tesla 48
LVMH 42
Facebook 27
Amazon 6

Microsoft Kurucusu Bill Gates de hayır işlerine büyük paralar ayırmasına rağmen yine hisselerdeki değerlenme sayesinde yılı sene başına göre daha zengin kapatmaya hazırlanıyor. Microsoft hisseleri bu yıl yüzde 57 yükselirken Gates'in serveti de 7.1 milyar dolar arttı. Firmanın eski CEO'su Steve Ballmer'ın serveti de bu sayede 41.2 milyar dolar yükseldi.

GOOGLE HIZLI YÜKSELDİ

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Google Kurucuları Larry Page ve Sergey Brin sırasıyla servetlerini 47.4 ve 45.1 milyar dolar artırdı. Bunda Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in yıl genelinde yüzde 70 değerlenmesi etkili oldu. Facebook hisseleri bu yıl yüzde 27 değer kazanırken firmanın kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti de 27.3 milyar dolar arttı.

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