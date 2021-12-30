2021 yılı küresel ekonomi açısından pek çok belirsizliğe sahne oldu. Koronavirüs salgını ekonomiler üzerinde kara bulut gibi folaşmaya devam ederken, bozulan küresel lojistik zincirler ve artan emtia fiyatları dünya genelinde enflasyonun yükselmesine yol açtı.
Bu durum orta ve alt sınıfları zorlarken dünyanın en zengin insaları 2021'de borsadaki yükselişlerin etkisiyle servetlerine servet kattı. Küresel pay piyasaları için gösterge kabul edilen MSCI Dünya Endeksi 2021'de yüzde 20 yükseldi. S&P 500'deki yükseliş de yüzde 30'u buldu. Dev teknoloji firmalarının yer aldığı Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 24 yükseliş kaydetti.
1.5 TRİLYON DOLARI AŞTI
Borsalardaki yükselişlerin sayesinde dünyanın en zengin 10 insanı 2021'de servetlerini 402.1 milyar dolar arttırdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan verilere göre söz konusu 0 kişinin toplam serveti böylece 1.5 trilyon doları aştı.
|Sıra
|Kişi
|Servet (milyar $)
|2021 servet değişimi (milyar $)
|1
|Elon Musk
|277
|+121
|2
|Jeff Bezos
|195
|+4,50
|3
|Bernard Arnault
|176
|+61,30
|4
|Bill Gates
|139
|+7,13
|5
|Larry Page
|130
|+47,40
|6
|Mark Zuckerberg
|128
|+24,30
|7
|Sergey Brin
|125
|+45,10
|8
|Steve Ballmer
|
122
|+41,21
|9
|Warren Buffett
|109
|+21,40
|10
|Larry Ellison
|109
|+28,80
|Toplam
|1510
|+402,14
TESLA'YLA BERABER ZİRVEYE ÇIKTI
Yaşanan 402.1 milyar dolarlık artışın 121 milyar doları Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan geldi. Musk'ı dünyanın en zengin insanı konumuna yükselten servet artışı Tesla hisselerindeki hızlı yükseliş sayesinde yaşandı. Tesla hisseleri bu yıl yüzde 48 yükselirken, firma 1.1 trilyon dolarla dünyanın en değerli otomotiv üreticisi oldu.
Benzer şekilde Amazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos da hisselerdeki yükselişten faydalandı. Amazon hisseleri bu yıl yüzde 6 yükselirken Bezos'un serveti de 4.5 milyar dolar yükseldi.
Lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH'nin Kurucusu Bernard Arnault da şirket hisselerinin bu yıl yüzde 42 değer kazanmasıyla servetini 61.3 milyar dolar artırdı. 176 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin 3. kişisi oldu.
|Firma
|Değişim (%)
|Google (Alphabet)
|70
|
Microsoft
|57
|Tesla
|48
|LVMH
|42
|27
|Amazon
|6
Microsoft Kurucusu Bill Gates de hayır işlerine büyük paralar ayırmasına rağmen yine hisselerdeki değerlenme sayesinde yılı sene başına göre daha zengin kapatmaya hazırlanıyor. Microsoft hisseleri bu yıl yüzde 57 yükselirken Gates'in serveti de 7.1 milyar dolar arttı. Firmanın eski CEO'su Steve Ballmer'ın serveti de bu sayede 41.2 milyar dolar yükseldi.
GOOGLE HIZLI YÜKSELDİ
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Google Kurucuları Larry Page ve Sergey Brin sırasıyla servetlerini 47.4 ve 45.1 milyar dolar artırdı. Bunda Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in yıl genelinde yüzde 70 değerlenmesi etkili oldu. Facebook hisseleri bu yıl yüzde 27 değer kazanırken firmanın kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti de 27.3 milyar dolar arttı.
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