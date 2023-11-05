Haberler Magazin En zengin voleybolcular arasına girdiler! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti dudak uçuklattı!

En zengin voleybolcular arasına girdiler! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu belli oldu. Rich Verse'in hazırladığı listede Filenin Sultanları'nın gözde isimleri Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı. İkilinin servetini duyanların dudakları uçukladı. Habertürk Giriş: 05.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:49 facebook

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RichCorn'un düzenlediği dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu listesinde milli voleybolcularımız Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de yer aldı.

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Milli takımın gözde oyuncularının yanında listede olan isimler şöyle: Klara Peric (1.8 milyon dolar), Isabelle Haak (2.1 milyon dolar), Kelsey Robinson (2.9 milyon dolar), Saori Kimura (3.2 milyon dolar), Tijana Boskovic (3.4 milyon dolar), Ordan Larson (3.7 milyon dolar)