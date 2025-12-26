Habertürk
Habertürk
        En zengin yüzde 20 gelirden yüzde 48 pay alıyor - İş-Yaşam Haberleri

        En zengin yüzde 20 gelirden yüzde 48 pay alıyor

        Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bu yıl geçen yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 48'e düşerken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan artışla yüzde 6,4 olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:41
        En zengin yüzde 20 gelirden yüzde 48 pay alıyor
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Gelir Dağılımı İstatistikleri" bültenini yayımladı.

        Buna göre, eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri kapsamında en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2025'te geçen yıla kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 48'e indi.

        En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,4'e yükseldi.

        Söz konusu gösterge, hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eş değer hane halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde ediliyor.

        GİNİ KATSAYISI AZALDI

        Gini katsayısı, gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden biri olarak kabul ediliyor. Söz konusu katsayı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça bozulmayı ifade ediyor.

        Eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri üzerinden hesaplanan Gini katsayısı, iki farklı yöntemle de hesaplanıyor.

        Bu kapsamda, yapılan sosyal transferlerin gelir dağılımı üzerindeki etkisini görmek amacıyla tüm sosyal transferler hariç tutularak yapılan çalışmanın yanı sıra emekli, dul ve yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transferler hariç tutularak da hesaplama gerçekleştiriliyor.

        Buna göre, Gini katsayısı, bu yıl geçen yıla göre 0,003 puan azalışla 0,410 olarak tahmin edildi.

        Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,473, emekli, dul ve yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,420 olarak hesaplandı. Brüt gelir üzerinden hesaplanan Gini katsayısı ise 0,422 oldu.

        Toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak 7,5, gelirden en fazla pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 0,4 puan azalarak 12,9 olarak kayıtlara geçti.

        Kocaeli Cezaevi'nde tahliyeler başladı

        Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11'inci Yargı Paketi kapsamında 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan düzenlemeden yararlanan hükümlüler için Kocaeli Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliye işlemleri başladı

