Ender Balkır'ın hayatı ve şarkıları İbo Show'a konuk olması nedeniyle merak ediliyor. Türk Halk Müziği sanatçısı olan 43 yaşındaki Ender Balkır kova burcudur. Peki, Ender Balkır kimdir? Ender Balkır nerelidir? İşte Ender Balkır biyografisi...

ENDER BALKIR KİMDİR?

Ender Balkır, 10 Şubat 1977 yılında Tunceli/Mazgirt’te doğmuştur. Babası ve dedesinden Harput türküleri dinleyerek büyüdü. Bir ablası ve bir abisi olan Balkır 5 yaşında ailesiyle birlikte Mersin'e yerleşti. İlk orta ve Lise eğitimini Mersin'de tamamladı.

Liseyi bitirdikten sonra konservatuarda okumak istedi fakat ailesinden destek göremeyince bu hayalinden vazgeçti.

1994 yılında konservatuvara girmekten vazgeçti ve aynı yıl 19 Mayıs Üniversitesi matematik bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında Samsun'da yaşadı ve bu dönemde Samsun'da müzikal faaliyetlere devam etti. 2000 yılında üniversiteden mezun oldu ve ailesinin yanına geri döndü. Mersin'de ailesinin yanında bir süre kaldıktan sonra matematik öğretmeni olarak İstanbul'a ataması çıktı. 2001 yılında öğretmenlik için İstanbul'a geldi. 2001- 2004 yılları arasında İstanbul'da öğretmen olarak hayatını sürdürdü. Üç yıl öğretmenlik yaptı ve bu dönemde müzikten kopmadığı için hayatında sadece müziğin olması gerektiğine karar verdi ve 2004 yılında devlet memurluğundan istifa etti. 2004-2006 yılları arasında bazı mekanlarda sahneye çıkmaya başladı ve dönemde bir albüm hazırlığına girdi. 2006 yılının sonlarına Seyhan Müzik ile bir anlaşma yaptı ve Murat Tambay prodüktörlüğünde ilk albümünün kayıtlarına başladı. Beş altı ay kadar süren albüm kayıtlarından sonra ilk albümünün kayıtlarını tamamladı. 9 Mayıs 2007 tarihinde Ender adıyla Ezim Ezim adını verdiği ilk albümünü yayınladı.

Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği adlı dizi için "Hüseynik" adlı eseri seslendirmiştir. Dizinin final bölümünde "Ağlama Yar" adlı eseri seslendirmiştir. Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ustura Kemal ve Dila Hanım gibi televizyon diziler için seslendirdiği parçalarla popülaritesini arttırdı. Ender Balkır, Montreal Film Festivali En iyi Film Ödülü'nü alan Ateşin Düştüğü Yer adlı sinema filminde bir türkü seslendirmiştir.

İlk albümünden sonra tarz değişikliğine gitmiş ve uzun olan saçlarını kısaltmıştır. Bu albümle birlikte popülerliği artmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. Ahir albümünün yayınlanmasından sonra sıkça televizyon ve radyo programlarına konuk olmuştur. 6 Aralık 2013 tarihinde vizyona giren başrollerinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Düğün Dernek adlı komedi filminin müziklerini hazırlamıştır. Ayrıca filmde kısa bir rolde almıştır.

2017-2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Çukur adlı dizi için Nesimi Çimen'in "Ruhumda Sızı" adlı eserini seslendirmiştir.

İkinci sezonun yirmi yedinci bölümü yayınlanan parça büyük ilgi görmüştür. Ender Balkır, Nesimi Çimen'in oğlu Mazlum Çimen'den alarak kısa bir sürede kaydı yapmıştır. Parça dizide yayınlandıktan sonra büyük beğeni toplamış ve Ender Balkır ülke çapında tanınmaya başlamıştır. "Ruhumda Sızı", Youtube'da 100 milyona yakın bir tıklanmıştır. Aynı parçanın canlı performansı ise 50 milyon tıklanmayı geçmiştir. 1 Şubat 2019 tarihinde söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan "Neredesin Sen" adlı eseri seslendirmiş ve single olarak yayınlamıştır. Çukur dizisinin üçüncü sezonun on ikinci bölümü için sözleri Aşık Mustafa Ruhani'ye ait olan "Yola Bakın Belki Gelen Babamdır" adlı eseri seslendirmiştir. 9 Aralık tarihinde ise eseri single olarak yayınladı.

15 Şubat 2020 tarihinde söz ve müziği anonim olan "Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık" adlı eseri single olarak yayınlamıştır. Parça, FOX'ta yayınlanan Zümrüdüanka adlı dizide yayınlanmıştır.

ENDER BALKIR EVLİ Mİ?

Ender Balkır, 2018 yılının başında Sema Erat ile evlenmiştir. Aynı yılın sonlarında ise çiftin oğulları Can Balkır dünyaya gelmiştir.

ALBÜMLERİ

Uzun Yol Türküleri, Vol. 1 · 2009

Yola Yoldaş Olanlar · 2010

Ahir · 2013

Beyaz Giyme · 2017

Harput · 2017

Hayal Perdesi · 2018

Belkıs Akkale Ahde Vefa · 2019

Benim İçin Söylenenler · 2020

Neredesin Sen · 2019

Ruhumda Sızı · 2019

Yola Bakın Belki Gelen Babamdır · 2019

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık · 2020

Popüler Şarkıları:

Ahçik

Al Almayı Daldan Al

Aş Yedim Dilim Yandı

Beyaz Giyme

Ruhumda Sızı (Çukur Dizi Şarkısı)

Eleşkirt Türküsü

Ahçik

Beyaz Giyme

Neredesin Sen (Gülperi Dizi Şarkısı)

Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına

Yüksek Minarede Kandiller Yanar

Yara Benden / Elezber Hoyrat

Dostum Dostum

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

Yüksek Minarede Kandiller Yanar