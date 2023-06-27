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Dünya Kaynakları Enstitüsü: Yağmur ormanlarının yok olma oranı yüzde 10 arttı

Dünya'da ekosistem açısından büyük bir öneme sahip olan yağmur ormanları ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yağmur ormanlarının yok olma oranının yüzde 10 oranına artış gösterdiği kaydedildiDünya'da ekosistem açısından büyük bir öneme sahip olan yağmur ormanları ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yağmur ormanlarının yok olma oranının yüzde 10 oranına artış gösterdiği kaydedildi

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DHA
  • Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!

    Dünya Kaynakları Enstitüsü´nün (WRI) orman kaybı ile ilgili istatistiksel verileri paylaştığı raporuna göre, tropik bölgelerde bulunan yağmur ormanlarının yok olma oranı 2022'de, 2021´e kıyasla yüzde 10 oranında artış gösterdi. Kaybın 11 futbol sahası büyüklüğünde olduğu ifade edildi.
  • Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!

    Maryland Üniversitesi'nden alınan ve WRI'nin Global Forest Watch platformunda yer alan yeni verilere göre, tropik bölgeler 2022 yılında 2021 yılına kıyasla yüzde 10 daha fazla yağmur ormanı kaybetti.
  • Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!

    Yok olan ormanların kapladığı alanın toplam 4.1 milyon hektara ulaştığı, bu alanın 11 futbol sahası büyüklüğünde olduğuna dikkat çekildi. 
  • Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!

    Raporda, "Orman kayıpları, 145 ülkenin liderlerinin Glasgow Liderlerinin Orman ve Arazi Kullanımı Bildirgesi´nde, ormanların iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadeledeki önemli rolünü kabul ederek, on yılın sonuna kadar orman kaybını durdurma ve tersine çevirme sözü vermelerinden sonraki ilk yılda meydana geldi. Bu hedefe ulaşmak için birincil orman kaybında istikrarlı düşüşler yerine, eğilim yanlış yönde ilerliyor. Gerçekten de insanlık ormanlarla ilgili önemli taahhütlerini yerine getirme yolunda ilerlemiyor" denildi.
  • Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!

    ORMANLAR NEDEN ÖNEMLİ?

    Ormanlar, iklim değişikliğiyle mücadele, geçim kaynaklarının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından kritik öneme sahip ekosistemlerdir.
  • Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!

    Raporda, ormanların yok oluşuyla ilgili üç ana noktaya dikkat çekildi. Orman kayıplarını önlemenin iklim değişikliğiyle en etkin ve en uygun maliyetli yöntem olduğuna dikkat çekilirken, dünya genelinde yaklaşık 70 milyon kişinin geçimini ormanlardan sağladığı; orman kayıplarının tarımda verimsizlik oluşturabileceği belirtildi.
  • Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!

    Son olarak, ormanların ekosistemler arasında en fazla biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yaptığı ifade edildi.
  • Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!
  • Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!
  • Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!

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