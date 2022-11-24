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Endonezya'da bir çocuk depremden 2 gün sonra enkazdan çıkarıldı

Endonezya'da 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin enkazından iki gün sonra 6 yaşındaki çocuk kurtuldu. Yetkililerin kurtarma çalışmaları sürerken, şu ana kadar 271 kişinin hayatını kaybettiği depremde en az 40 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi

Endonezya'da bir çocuk depremden 2 gün sonra enkazdan çıkarıldı
2 gün sonra enkazdan çıkarıldı
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AA

Endonezya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden iki gün sonra bir erkek çocuğu enkaz altından kurtarıldı.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, ülkenin Batı Cava eyaletinde, 21 Kasım'da meydana gelen depremden iki gün sonra, 6 yaşındaki bir çocuğun enkazdan çıkarıldığını açıkladı.
Şu ana kadar 271 kişinin hayatını kaybettiği depremde en az 40 kişinin halen kayıp olduğunu kaydeden Suharyanto, 2 bin 43 kişinin yaralandığını aktardı.

Suharyanto, ölenlerden 100'ünün çocuk olduğunun doğrulandığını belirtti.
Yaklaşık 62 bin kişinin barınaklarda kaldığını ifade eden Suharyanto, arama kurtarma ekipleri, polisler ve gönüllülere destek olması amacıyla 12 bin ordu personelinin depremin yaşandığı bölgeye konuşlandırıldığını kaydetti.

Suharyanto, deprem nedeniyle Cianjurda 56 bin 230dan fazla evde hasar meydana geldiğini, aralarında 31 okulun bulunduğu 170'ten fazla kamu binasının zarar gördüğünü aktardı.


Arama kurtarma koordinatörü Arif Yulianto da ülkede etkisini gösteren muson yağmurları nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yarın erken saatlerde devam edilebileceğini belirtti.
Batı Java Valisi Ridwan Kamil, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğunu söylemişti.


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezyanın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

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