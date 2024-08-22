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        Haberler Dünya Endonezya'da seçim yasası değişikliğini protesto edenler parlamentoyu basmaya çalıştı | Dış Haberler

        Endonezya'da seçim yasası değişikliğini protesto edenler parlamentoyu basmaya çalıştı

        Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo ve halefi Prabowo Subianto'ya sadık siyasi partilerin seçim yasasında değişikliğe hazırlanmasının ardından ülke genelinde protestolar yapıldı, parlamento binası basılmaya çalışıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:11
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        Endonezya'da halk meclisi basmaya çalıştı
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        Ulusal basındaki haberlere göre, Widodo ve halefi Subianto'ya sadık siyasi partilerin, Widodo'nun en küçük oğlu 29 yaşındaki Kaesang Pangarep'in valilik seçimlerinde aday olabilmesi için Anayasa Mahkemesinin 30 yaş sınırına yönelik kararını engellemeye çalıştıkları yönündeki haberlerin ardından, ülke genelinde büyük şehirlerde kitlesel protestolar başladı.

        Ellerinde çeşitli pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, başkent Cakarta'da parlamento binasının önündeki yolları kapattı, buraya bağlanan yollar üzerinde lastik yaktı.

        Parlamento binasını basmaya çalışan göstericiler, polise taş ve sopa fırlattı. Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

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        Protestoya aktivistler, öğrenciler, işçiler ve Endonezyalı ünlüler ve müzisyenler de katılarak ülkedeki demokrasiye ilişkin endişelerini dile getirdi.

        Bandung, Yogyakarta, Surabaya ve Makassar gibi diğer büyük şehirlerde de protestolar yapıldı.

        Anayasa Mahkemesi'nin kararı ve sonrasında yaşananlar

        Anayasa Mahkemesi, 20 Ağustos'ta, Widodo'nun en küçük oğlu 29 yaşındaki Kaesang Pangarep'in Orta Java'daki bölgesel bir yarışta aday olmasını da etkileyen, 30 yaş altındakilerin bölge valilikleri için adaylığını engelleyen yaş sınırına yapılan itirazı reddetmişti.

        Mahkeme ayrıca yerel meclisin yüzde 20'sine sahip olma şartını kaldırarak siyasi partilerin aday göstermesini kolaylaştırmıştı.

        Dün, parlamento, valilik için asgari yaşın göreve başlama sırasında 30 olarak değiştirilmesi ve adaylık şartlarının daha da hafifletilmesi için acil bir önergeyi kabul etmişti. Bu önergenin bugün yapılacak genel kurulda onaylanması planlanıyordu.

        Bu adımlar sosyal medyada geniş çaplı tepkilere neden olmuş ve olası bir anayasal kriz endişelerini artırmıştı.

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