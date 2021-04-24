Kayıp denizaltı aramalarına ABD dahil oldu 0:00 / 0:00

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Arama çalışmaları kapsamında, Singapur ve Avustralya’dan yardım isteyen Endonezya Savunma Bakanlığı, yardım çağrısına yanıt buldu. Arama operasyonu Amerikan keşif uçağı P-8 Poseidon, 20 Endonezya gemisi ve sonar sistemli Avustralya savaş gemisiyle devam ediyor.

Sözcü Whimbo, Singapur'a ait kurtarma gemilerinin ve Malezya kurtarma gemilerinin cumartesi ve pazar günü arama faaliyetlerine katılacağını açıklayarak ‘‘Denizaltını bulana kadar ve sonucu ne olursa olsun olsun aramayı sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Denizaltının 700 metre derinlikte komuta merkeziyle iletişimin kesildiğini aktaran Endonezya’da yetkililer, donanmanın çok derine batmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ''Denizaltında herhangi bir yaşam belirtisi görülmedi ancak aile üyeleri büyük arama çabalarıyla denizaltının zamanında bulunacağına inanıyorlar’’ ifadelerine yer verdi.

Bali’nin kuzeyinde gerçekleştirilen torpido tatbikatı sırasında içinde 53 kişinin bulunduğu denizaltının bulunması için çalışmalar farklı ülkelerin arama faaliyetlerine katılmasıyla devam ediyor.