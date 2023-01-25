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Enerjisa Enerji BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde

Enerjisa Enerji, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer aldı. Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser, "Şirketimizin amacı açık ve net; müşterilerimizi ve sektörleri enerjiyle buluşturmak ve gelecek nesiller için Türkiye’de daha iyi, daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceği sağlamak" dedi

Enerjisa Enerji BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde
HABERTURK.COM

Enerjisa Enerji, Borsa İstanbul’un sürdürülebilirlik performansı yüksek, aynı zamanda büyük ve likit şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde yer alacak paylar, genel sürdürülebilirlik notu 70 veya üzerinde, her bir ana başlık notu 60 veya üzerinde, kategori notlarından en az 8’i 50 veya üzerinde olan şirketlerin payları arasından İşlem Hacmi ve Piyasa Değeri en yüksek 25 pay seçilerek belirleniyor.

Endeks, yatırımcılar için sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen şirketlerin yatırım almalarını sağlayacak yeni bir araç olarak öne çıkıyor.

Enerjisa Enerji, BIST Sürdürülebilirlik 25 ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksleri ile birlikte aynı zamanda BIST Yıldız, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Hizmetler, BIST İstanbul, BIST Temettü, BIST 50, BIST Temettü 25, BIST 100, BIST Kurumsal Yönetim, BIST 100-30, BIST Elektrik ve BIST Tüm listelerinde de yer alıyor.

'DAHA GÜVENLİ BİR ENERJİ GELECEĞİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enerjisa Enerji’nin sürdürülebilirlik odağında hayata geçirdiği projelerde enerji verimliliği, tasarruf ve karbon salımına ilişkin olumlu çıktıları net olarak görebiliyoruz. Şirketimizin amacı açık ve net; müşterilerimizi ve sektörleri enerjiyle buluşturmak ve gelecek nesiller için Türkiye’de daha iyi, daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceği sağlamak. Sürdürülebilir ve yeşil enerji konusundaki taahhütlerimizi yerine getirmek, gezegenimiz, ülkemiz ve toplumumuz için daha fazla değer yaratma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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