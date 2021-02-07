Koronavirüse yakalandıktan sonra karantinadan kaçan ve emniyet birimleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen YouTuber Enes Batur, anne ve babasını kaybettiğini dile getiren takipçisinin kız isteme törenine katıldı.

Batur, hayranının, "Eğer kız istemeye benimle gelir, kurdelemizi de kesersen beni çok mutlu edersin. Aşırı mutlu olurum" mesajına kayıtsız kalmadı.