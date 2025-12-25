Enflasyon düzeltmesi ertelendi

TBMM'de kabul edilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin hüküm eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesine göre, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşması halinde, şartların gerçekleştiği hesap dönemlerinde mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekiyor.

TBMM Genel Kurulunda bu akşam kabul edilen düzenlemeye göre, 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2026, 2027 ve 2028 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek.

TALEPLER DİKKATE ALINDI

Mükellefler ve meslek mensupları, bir süredir enflasyon düzeltmesinin ertelenmesini talep ediyordu. Küçük ve orta ölçekli mükellefler bakımından enflasyon düzeltmesi, hem iş yükü hem de ilave vergi yükümlülüğü getiriyordu. Ayrıca, uygulamanın doğru yapılmaması halinde ilave vergi ve cezalar ile karşılaşılma riski bulunuyordu.

Gelen talepleri değerlendiren TBMM, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle mükelleflere sürekli yeniden değerleme imkanı getirildiğini, 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanması sonucu mali tablolarının enflasyon etkisinden arındırıldığını da göz önüne aldı. Bu kapsamda, şartlar oluşsa dahi 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi kararlaştırıldı. Yapılan düzenlemede enflasyon düzeltmesi ertelenen yıllarda mükellefler, düzeltme koşullarının oluşmadığı dönemlerde olduğu gibi amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilecek. Yani mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyecek ve amortismanlarını yeniden değerlenmiş tutar üzerinden ayıracak ve bu değerleme nedeniyle de herhangi bir vergi ödemeyecek. Daha önce 2024 hesap döneminde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar-zarar farkını, kazancın tespitinde dikkate almayan bazı kuruluşlar, 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayacak. Bu kuruluşlar, bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanunu kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri,