Memur zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memurun gözü enflasyon oranlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyon rakamları ile emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olurken, memur ve emekli memur maaşında 5,90 olarak öne çıktı. Bilindiği gibi memur zammı 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme zammı dahil edilerek belirlenmektedir. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Ocak memur maaş zammı hesaplama tablosu...
Memur maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Öğretmen, polis ve kamu kurumlarında çalışan memurlar gözünü, TÜİK tarafından açıklanacak, aralık ayı enflasyon oranlarına çevirdi. Hatırlanacağı gibi son olarak temmuz ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira olarak belirlenmişti. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
KASIM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Kasımda yıllık enflasyon yüzde 31.07, aylık enflasyon yüzde 0.87 oldu. Yıllık enflasyon böylece 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, bunda kasım ayında gıda fiyatlarında yaşanan yüzde 0.69'luk düşüş etkili oldu
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 3 Aralık tarihinde kaleme aldığı yazı...
Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, 2025 enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında memur maaşlarına yüzde 18,70 oranında zam yapılacak.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam ile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zam arasında 6,4 puan fark olacak. Memurlar ve emekli memurların aylıklarına daha fazla artış yapılacak.
2024-2025 yıllarında uygulanan 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu.
2024 yılı ocak ayında ortaya çıkan farkın giderilmesi için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına kanunla artış yapıldı. 2024 ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Çıkartılan kanunla SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı zammı yüzde 49,25’e çıkartıldı.
İzleyen dönemlerde ise emekli memurların aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak.
2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞI NE KADAR?
2025 Temmuz ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 TL'den 22 bin 671 lira olarak belirlenmişti.