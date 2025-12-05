Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon farkı ile memur zammı hesaplama 2026 Ocak: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca emekli ve memurun gözü enflasyon oranlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyon rakamları ile emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olurken, memur ve emekli memur maaşında 5,90 olarak öne çıktı. Bilindiği gibi memur zammı 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme zammı dahil edilerek belirlenmektedir. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Ocak memur maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 19:23 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Memur maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Öğretmen, polis ve kamu kurumlarında çalışan memurlar gözünü, TÜİK tarafından açıklanacak, aralık ayı enflasyon oranlarına çevirdi. Hatırlanacağı gibi son olarak temmuz ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira olarak belirlenmişti. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        2

        KASIM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

        Kasımda yıllık enflasyon yüzde 31.07, aylık enflasyon yüzde 0.87 oldu. Yıllık enflasyon böylece 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, bunda kasım ayında gıda fiyatlarında yaşanan yüzde 0.69'luk düşüş etkili oldu

        3

        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 3 Aralık tarihinde kaleme aldığı yazı...

        Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, 2025 enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında memur maaşlarına yüzde 18,70 oranında zam yapılacak.

        4

        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam ile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zam arasında 6,4 puan fark olacak. Memurlar ve emekli memurların aylıklarına daha fazla artış yapılacak.

        2024-2025 yıllarında uygulanan 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu.

        2024 yılı ocak ayında ortaya çıkan farkın giderilmesi için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına kanunla artış yapıldı. 2024 ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Çıkartılan kanunla SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı zammı yüzde 49,25’e çıkartıldı.

        İzleyen dönemlerde ise emekli memurların aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.

        5

        TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak.

        6

        2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

        2025 Temmuz ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 TL'den 22 bin 671 lira olarak belirlenmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"