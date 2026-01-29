Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak ayı enflasyon beklentisi nasıl?

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak ayı enflasyon beklentisi nasıl?

        Ocak ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. TÜİK, her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşmaktadır. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Giriş: 29.01.2026 - 14:14 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:14
        Merkez Bankası 2026 Ocak enflasyon tahmini, piyasa beklentileri ve TÜİK tarafından açıklanacak resmi veriler gündemde yer alıyor. İşte, enflasyon oranı açıklanma tarihi

        2026 OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK, her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşmaktadır. Buna göre Ocak ayı takvimi şu şekildedir:

        Açıklanma Tarihi: 3 Şubat 2026 Salı

        Açıklanma Saati: Saat 10:00 itibarıyla TÜİK'in resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

        OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin Ocak ayı verisine dair öngörüleri şekillenmeye başladı:

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

        Buna göre, ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

